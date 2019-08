Paraliż lotniska w Hongkongu Lotnisko w Hongkongu już drugi dzień jest sparaliżowane przez protestujących. Większość lotów została odwołana. Na lotnisku koczują pasażerowie, którzy nie mogą wrócić do domów. Kolejny dzień antyrządowych protestów znowu doprowadził do paraliżu lotniska w Hongkongu. Pikietujący przeciwko brutalności policji pojawili się na jednym z najbardziej obleganych portów lotniczych na świecie już w piątek, jednak dopiero nasilenie protestów spowodowało, że większość poniedziałkowych i wtorkowych lotów została odwołana. W porcie lotniczym w Hongkongu zapanował chaos. Na nagraniach dostępnych w mediach społecznościowych widać demonstrantów, którzy wykorzystują bagaże podróżujących uwięzionych na lotnisku do budowy barykad. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.