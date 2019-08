Pierwsza porażka polskich siatkarek Reprezentacja Polski przegrała w Łodzi z Belgią 2:3 (25:20, 25:27, 25:20, 21:25, 15:17). Biało-Czerwone miały trzy piłki meczowe, ale nie potrafiły ich skończyć. W czwartek mecz z liderkami grupy – Włoszkami. Reprezentantki Polski z tak mocnymi rywalkami jak Belgijki jeszcze w grupie mistrzostw Europy się nie mierzyły. Do środowego spotkania odniosły trzy pewne zwycięstwa – z Portugalią i Słowenią po 3:0 oraz Ukrainą 3:1, co dało już awans do 1/8 finału. O tym, że Belgijki to inny kaliber, najlepiej świadczyły słowa trenera Jacka Nawrockiego, który podkreślał przed meczem, że jego drużyna nie może być uznawana za faworyta nawet pomimo dwóch ostatnich zwycięstw nad tymi rywalkami. Biało-Czerwone wygrały w Lidze Narodów 3:1 oraz ostatnio w towarzyskim meczu 3:0 w Kaliningradzie, przed rozpoczęciem turnieju. Dla belgijskiej drużyny, w której barwach występują cztery zawodniczki polskiego pochodzenia, był to ostatni mecz w grupie B. Wcześniej także odniosły trzy zwycięstwa, ale przegrały z Włoszkami. Z tego powodu w razie wygranej podopieczne Nawrockiego w meczu z drużyną Italii walczyłyby w czwartek o pierwsze miejsce w grupie. Przewidywania jak najbardziej się potwierdziły. Mecz z Belgijkami rozstrzygnął się na dystansie pełnych pięciu setów. Cztery piłki setowe Biało-Czerwone, niesione głośnym dopingiem łódzkiej Atlas Areny, mieszały świetne fragmenty z gorszymi. Po zwycięstwie do 20 w pierwszej partii, w kolejnym secie miały aż cztery piłki setowe, ale nie potrafiły ich skończyć. W efekcie rywalki najpierw odrobiły straty, by za chwilę cieszyć się z wyrównania w całym meczu. Podopieczne Nawrockiego ponownie objęły prowadzenie w kolejnej partii. Tym razem wyciągnęły wnioski i nie wypuściły okazji z rąk. Miały jeszcze więcej, bo pięć piłek meczowych (24:19). Tuż przed decydująca akcją Malwiny Smarzek-Godek przytomnie zachowała się Natalia Mędrzyk, która szczęśliwie i instynktownie podbiła piłkę nogą, dzięki czemu Polki utrzymały piłkę w powietrzu, a seta skończyły szybko do 20. Belgijki najwyraźniejszą przewagę osiągnęły w czwartym secie, który był bez historii. Wygrały zdecydowanie do 21, czym doprowadziły do tie-breaka. W decydującej partii długo więcej zimnej krwi zachowywały Biało-Czerwone. W ataku prowadziła je przez Smarzek-Godek, popisującą się kilkoma niezwykle mocnymi uderzeniami. Belgijki tymczasem popełniały nerwowe błędy, myląc się z zagrywki. Polki od stanu 6:6 zaczęły powiększać przewagę. W szczytowym momencie były już cztery punkty przewagi, ale rywalki odrobiły dwa. Ale Biało-Czerwone jako pierwsze zdołały wypracować dwie piłki meczowe po nerwowym challengu z ataku Smarzek-Godek. Belgijki, jak w drugiej partii jednak się uratowały. Wszystko na jedną kartę postawiła Britt Herbots, która potężnym serwisem z wyskoku trafiła asa. Za chwilę Belgijki odwróciły sytuację i to one serwowały po mecz. Ponownie wykazały się lepszą skutecznością, łapiąc na bloku Natalię Mędrzyk. Polska – Belgia 2:3 (25:20, 25:27, 25:20, 21:25, 15:17). Polska: Joanna Wołosz, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Natalia Mędrzyk, Malwina Smarzek-Godek – Maria Stenzel (libero) – Martyna Grajber, Marlena Kowalewska, Klaudia Alagierska, Paulina Maj-Erwardt (libero). Belgia: Ilka Van de Vyver, Britt Herbots, Marlies Janssens, Kaja Grobelna, Celine Van Gestel, Dominka Sobolska – Britt Ruysschaert (libero) – Manon Stragier, Jodie Guilliams, Silke Van Avermaet. TABELA GRUPY B 1. Włochy 4 12 4 0 12-0 2. Belgia 5 11 4 1 12-6 3. Polska 4 10 3 1 11-4 4. Słowenia 5 5 2 3 6-11 5. Ukraina 4 1 0 4 3-12 6. Portugalia 4 0 0 4 1-12 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

