Pierwsza przedwyborcza debata liderów Citytv i Maclean's organizują pierwszą krajową debatę liderów partii federalnych w czwartek, 12 września, o godz. 20:00. Dwugodzinna debata w języku angielskim będzie koncentrować się na czterech głównych tematach: gospodarce, polityce zagranicznej, problemach ludności rdzennej oraz energii i środowiska. Debata odbędzie się w Toronto i będzie transmitowana na żywo w Citytv, Macleans.ca i na Facebooku, a także w stacjach radiowych Rogers (NEWS 95,7, 1310 NEWS i 570 NEWS). Online będzie transmitowana na żywo na CityNews.ca oraz 680News.com i innych stronach internetowych radia z wiadomościami Rogers (660citynews.com i citynews1130.com). CPAC przeprowadzi debatę z tłumaczeniem na język francuski, podczas gdy telewizja OMNI wyemituje ją z tłumaczeniem na mandaryński i kantoński (w transmisji) i pendżabski (online). Przywódcy Partii Konserwatywnej, Partii Zielonych i NDP potwierdzili swoją obecność. Liberałowie nie potwierdzili jeszcze udziału Justina Trudeau, ale zaproszenie pozostaje otwarte.

