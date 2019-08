PiS chce, by TK zablokował ujawnienie list poparcia do KRS Posłowie PiS złożyli do Trybunały Konstytucyjnego wniosek o zamrożenie wykonania wyroków sądowych, które nakazują ujawnienie list poparcia kandydatów do KRS – donosi “Gazeta Wyborcza”. 28 czerwca zapadł prawomocny wyrok NSA dot. ujawnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Nazwiska sędziów chcieli poznać obywatele i organizacje pozarządowe, które występowały o to do Kancelarii Sejmu. Spotykały się jednak z odmową. Sąd uznał, że listy poparcia mogą być ujawnione na zasadach dostępu do informacji publicznej. Posłowie PiS uważają, że decyzje sądów są niezgodne z konstytucją, a sędziowie “mieli uzasadnione prawo do przewidywania, że fakt udzielania poparcia nie zostanie upubliczniony”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

