PiS kupuje rolników: 1000 złotych dopłaty do hektara w związku z suszą Zdecydowaliśmy o dopłacie do hektara w przypadku, kiedy straty w związku z suszą są wyższe niż 70 procent. Tak jak w zeszłym roku będzie to 1000 złotych – poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. – Będzie to ponad miliard, może dwa miliardy złotych, zobaczymy jakie będą straty oszacowane – dodał szef rządu podczas II święta "Wdzięczni Polskiej Wsi" w Kolnie.

