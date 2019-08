PiS “wrzuca” opozycję do ścieku Na oficjalnym koncie dolnośląskiego PiS zamieszczono skandaliczną infografikę, na której politycy opozycji i dziennikarze pływają w ścieku. Grafikę opatrzono komentarzem “wystarczy spuścić wodę”. – Jak można w taki sposób obrażać i poniżać ludzi? Tyle się mówi o walce z mową nienawiści i hejtem, a tu partia rządząca nawołuje do tego na swoich stronach – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

