Piwo i wino w na stacjach metra? Na stacjach metra w Toronto zaczęły pojawiać się tajemnicze plakaty “Chcesz piwo? Podpisz się tutaj”. Chodzi o kampanię na rzecz sprzedaży piwa na stacjach TTC. To plakaty, za którymi stoi grupa z Ontario o nazwie Choice and Fairness. Według informacji na jej stronie internetowej, grupa składa się z firm z branży monopolowej i stowarzyszeń konsumenckich. Kolektyw współpracuje z rządem Ontario w celu usunięcia obecnych ograniczeń w sprzedaży piwa, cydru i wina. Grupa ma na celu informowanie, edukowanie i angażowanie mieszkańców całej prowincji w tę sprawę. Rząd premiera Forda obiecał w kwietniu rozszerzenie sprzedaży piwa, aby było ono dostępne w małych lokalnych sklepach (convenience stores). Jednak gdyby tak się stało, Ontario byłoby winne setki milionów dolarów firmie The Beer Store za złamanie warunków wcześniejszej umowy, która pozwala tej firmie kontrolować 70% sprzedaży piwa w prowincji. Według CP24, TTC ujawniło, że umowa TTC z Gateway pozwala w kioskach na stacjach metra sprzedawać wszystkie produkty dostępne w lokalnych sklepach, w tym produkty tytoniowe. Teoretycznie więc, jeśli przepisy w sprawie sprzedaży alkoholu miałyby ulec zmianie, zezwalając na sprzedaż alkoholu w takich sklepach, kioski na stacjach metra również mogłyby go sprzedawać. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

