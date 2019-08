Po “polskim piątku” trzy finały z udziałem Polaków

Piątek był “polskim dniem” w tenisowam świecie. Półfinał Magdy Linette, ćwierćfinał i ewentualny póffinał Huberta Hurkacza, póffinał Łukasza Kubota ze swoim brazylijskim partnerem, a do tego finały kwalifikacji do US Open Magdaleny Fręch i Kamila Majchrzaka. Pozornie najlepsze rokowania kibice wiązali z występem Kamila Majchrzaka, którego rywal w finale kwalifikacji US Open sklasyfikowany był w połowie drugiej setki rankingu ATP. Pozornie, bo jeszcze raz potwierdziła się stara prawda, że wola walki i dobry dzień mogą sprawić dużo więcej niż rankingowe dywagacje. Tak więc po “polskim piątku” mamy trzy finały z udziałem Polaków (Linette. Hurkacz i Kubot) oraz dodatkową uczestniczkę US Open (Fręch). Takiego dnia polski tenis jeszcze nie miał. Ale po kolei.

Magda Linette wygrała z Czeszką Kateriną Siniakovą 7:6(3), 6:2 w spotkaniu, którego stawką był finał turnieju NYJTL Bronx Open 2019 (pula nagród 250 tys. dol.). W meczu o pierwszy tytuł imprezy tej rangi zmierzy się w sobotę o godzinie 14.00 czasu miejscowego z Włoszką Camilą Giorgi (WTA 80). Poznanianka po raz drugi w karierze stanie przed szansą na triumf w zawodach głównego cyklu WTA. Poprzednio grała w finale w Tokio w 2015 roku, ale wówczas nie udało jej się zdobyć trofeum.

Po wyczerpującym trzysetowym starciu z Czeszką Karoliną Muchovą w 1/4 finału Linette niewiele miała czasu na regenerację. W piątek rozgrywała już siódmy mecz w nowojorskim turnieju. W tym czasie miała zaledwie jeden wolny dzień na odpoczynek, a w niedalekiej perspektywie start w wielkoszlemowym US Open, który rusza na początku przyszłego tygodnia. Poznanianka nie zamierzała się jednak oszczędzać, celując w swój pierwszy tytuł w WTA Tour.

Rywalizację z Kateriną Siniakovą Polka rozpoczęła niefortunnie, tracąc podanie już w pierwszym gemie. Dzień wcześniej, w konfrontacji z Muchovą, nie pozwoliła rywalce na ani jedno przełamanie. Tymczasem w półfinale Linette już od początku była zmuszona do odrabiania strat. Na szczęście ta sztuka udała się jej dość szybko, bo już przy okazji drugiego gema serwisowego Czeszki. W końcówce pierwszej odsłony zrobiło się jednak nerwowo. Siniakova wypracowała sobie solidną przewagę przy serwisie poznanianki. Nie zmarnowała swojej szansy, wychodząc na prowadzenie 5:4. 27-letnia Polka nie złożyła jednak broni i w kolejnym gemie sama przełamała rywalkę. W tie-breaku Linette spisywała się równie skutecznie jak w czwartek. Zbudowała dużą przewagę i zwyciężyła 7-3.

To był jednak dopiero początek dobrych wiadomości. W kolejnej odsłonie Siniakova nie zdołała stawić już tak dużego oporu. Linette przełamała pierwsze podanie Czeszki, a potem powtórzyła jeszcze tę sztukę w końcówce seta, obejmując pewne prowadzenie 5:2. Poznanianka, przyzwyczajona w ostatnich dniach do pojedynków rozstrzyganych na ostrzu noża, tym razem nie dała rywalce żadnych szans na powrót do meczu.

Wynik półfinału gry pojedynczej:

Magda Linette (Polska) – Katerina Siniakova (Czechy, 5) 7:6(3), 6:2

Równie udany występ odnotował najlepszy obecnie polski singlista awansując do finału turnieju ATP w Winston-Salem. 22-latek pokonał w półfinale Kanadyjczyka Denisa Shapovalova 6:3, 6:4. Jego ostatnim rywalem w imprezie będzie Francuz Benoit Paire, z którym zmierzy się w finale w sobotę o godzinie 17.00 czasu miejscowego.

Z powodu opadów deszczu ostatnie dni zmagań w Winston-Salem przebiegay w niecodzienny sposób. W piątek tenisiści mieli w programie zarówno ćwierćfinały, jak i półfinały. 22-letni Hurkacz, dotychczas 41. w światowym rankingu, który w Winston-Salem jest rozstawiony z “trójką”, po ponaddwugodzinnym pojedynku pokonał 4:6, 7:6 (7-1), 6:1 Amerykanina Francesa Tiafoe (nr 10.) i po raz pierwszy został półfinalistą zawodów ATP.

– Decydujący był tie-break drugiego seta. Rozegrałem go bardzo dobrze, pewnie, choć wcześniej w tej partii straciłem prowadzenie 4:0. W trzecim secie utrzymałem koncentrację, pewność i wszystko potoczyło się po mojej myśli – powiedział wrocławianin po meczu. Dwa wcześniejsze pojedynki z Tiafoe, które miały miejsce w ubiegłym roku, Hurkacz przegrał.

Po kilku godzinach odpoczynku Polak wyszedł na kort ponownie. Półfinał z nieco wyżej notowanym na liście światowej Shapovalovem (37.ATP) miał nieco inny, choć podobnie wyrównany przebieg. W obu partiach Hurkaczowi wystarczyło jednak po jednym przełamaniu, odpowiednio w szóstym i dziewiątym gemie, by po 69 minutach gry zameldować się w finale.

– Wspaniałe uczucie. To był długi, ale miły dla mnie dzień. Głównym celem moim, trenera Craiga Boytona oraz całego sztabu jest, bym codziennie stawał się lepszym tenisistą, ale oczywiście ten finał jest wielkim sukcesem – przyznał po półfinale Hurkacz. W drugim secie, przy stanie 1:2, 20-letni Shapovalov miał cztery break pointy, ale żadnego nie wykorzystał.

– To był kluczowy moment. Utrzymanie podania w takich okolicznościach dodatkowo mnie zmotywowało, a rywal był pod coraz większą presją – zauważył Polak, który choć często nie trafiał pierwszego podania, to po drugim wygrał aż 84 proc. akcji. – W całym turnieju jednak dobrze serwuję. Ten element funkcjonuje jak należy – zaznaczył Hurkacz, który wcześniej w Winston-Salem wyeliminował Koreańczyka Duckhee Lee i doświadczonego Hiszpana Feliciano Lopeza.

W piątek podtrzymał dobrą passę w meczach z Kanadyjczykiem, którego wcześniej pokonał w 1/8 finału prestiżowej imprezy w Indian Wells. Tamten marcowy ćwierćfinał, przegrany ze słynnym Szwajcarem Rogerem Federerem, był do tej pory największym sukcesem Polaka.

Korty Wake Forest University w Karolinie Północnej są szczęśliwym miejscem dla polskich tenisistów. W 2014 roku jeden z trzech finałów w karierze osiągnął na tym obiekcie Jerzy Janowicz, który przegrał decydujące spotkanie z Czechem Lukasem Rosolem. Później, 8 lutego 2015, łodzianin był w finale halowej imprezy w Montpellier i było to ostatnie takie osiągnięcie biało-czerwonych.

W drugim półfinale najwyżej rozstawiony Paire pokonał innego podopiecznego Boytona, reprezentant gospodarzy Steve Johnson 1:6, 6:0, 6:0. W finale zagra po raz ósmy. Ma w dorobku trzy tytułu ATP, z czego dwa tegoroczne – z Lyonu i Marrakeszu.

Wyniki półfinałów turnieju ATP w Winston-Salem:

Benoit Paire (Francja, 1) – Steve Johnson (USA) 1:6, 6:0, 6:0

Hubert Hurkacz (Polska, 3) – Denis Shapovalov (Kanada, 2) 6:3, 6:4

Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo też awansowali do finału debla tenisowego turnieju ATP Tour w Winston-Salem. Rozstawiona z numerem jeden para pokonała w piątek Brytyjczyków Jamie’ego Murraya i Neala Skupskiego 6:2, 6:3. W pierwszym secie Kubot i Melo popisali się dwoma przełamaniami (na 1:0 i 5:2), a w drugim dołożyli kolejne trzy. Co ciekawe, tę partię rozpoczęli od 0:3, ale później popisali się serią sześciu kolejnych wygranych gemów.

Ostatnimi rywalami polsko-brazylijskiego duetu będą Amerykanie Nicholas Monroe i Tennys Sandgren, którzy w turnieju znaleźli się dzięki “dzikiej karcie” przyznanej przez organizatorów.

Kubot do finału imprezy rangi ATP Tour dotarł po raz 42., a 20. grając w parze z Melo. Wspólnie odnieśli 12 zwycięstw, Polak łącznie ma ich 24. Po raz ostatni z wygranej cieszyli się w październiku 2018 roku w Szanghaju. Później decydujące spotkania przegrali w marcu w Indian Wells i w czerwcu w Halle.

Wyniki półfinału turnieju ATP w Winston-Salem w grze podwójnej:

Łukasz Kubot, Marcelo Melo (Polska, Brazylia, 1) – Jamie Murray, Neal Skupski (W. Brytania) 6:2, 6:3.

Magdalena Fręch (222. WTA) po raz pierwszy w karierze zagra w drabince głównej US Open. W trzeciej rundzie kwalifikacji 21-letnia Polka pokonała Hiszpankę Paulę Badosę (91. WTA) 6:4, 3:6, 6:3, która w drabince gier wstępnych rozstawiona była z dwójką. W 2018 roku łodzianka skutecznie przebiła się przez eliminacje Australian Open i Rolanda Garrosa.

Początek meczu był dość nerwowy w wykonaniu obu tenisistek, a pierwsze cztery gemy zakończyły się przełamaniami. Następnie serwujące opanowały sytuację, a przy stanie 5:4 trzecim breakiem w secie popisała się Polka, wykorzystując trzecią piłkę setową.

W drugim secie do stanu 3:3 wszystko przebiegało zgodnie z planem Fręch, ale wówczas w jej grze pojawił się przestój, co zaowocowało trzema kolejnymi gemami wygranymi przez Badosę i doprowadzeniem do remisu w setach. W tej fazie meczu Hiszpanka wyglądała bardzo solidnie, odważnie atakując i popełniając niewiele błędów. Łodzianka przegrywała najważniejsze wymiany, zbyt mało punktów zdobywając po pierwszym serwisie.

Trzeci set dla obu pań był najtrudniejszy. Duża wilgotność powietrza w Nowym Jorku (81 proc.), przy niezbyt wysokiej temperaturze (19 st. C) nie ułatwiała zadania intensywnie biegającym tenisistkom. Więcej kilometrów przebiegła Fręch, a mimo to lepiej wytrzymała pojedynek kondycyjnie. W finałowej partii znacząco poprawiła też swój serwis i od stanu 3:3 to ona dyktowała warunki na korcie. Tym razem to łupem łodzianki padły trzy kolejne gemy, w tym dwa po przełamaniach. Pozwoliło jej to zamknąć mecz po dwóch godzinach i trzech minutach.

Rywalką Polki w pierwszej rundzie w Nowym Jorku będzie 31-letnia Niemka Laura Siegemund. Dla Fręch to trzeci w karierze awans do wielkoszlemowego turnieju. Już po pierwszym meczu z tegorocznymi kwalifikacjami pań pożegnała się Katarzyna Kawa. Udział w drabince głównej zapewniony również mają Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz. US Open rozpocznie się poniedziałek

Wynik 3. rundy kwalifikacji US Open:

Magdalena Fręch (Polska) – Paula Badosa (Hiszpania) 6:4, 3:6, 6:3.

Najmniej szczęścia w piątek miał Kamil Majchrzak (94. ATP), który nie zdołał awansować do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polski tenisista przegrał w ostatniej rundzie kwalifikacji z Białorusinem Ilją Iwaszką (143. ATP) 1:6, 5:7. 23-letni Majchrzak w rankingu ATP zajmuje 94. miejsce i w kwalifikacjach rozstawiony był z numerem czwartym.

Iwaszka na światowej liście jest 143., ale to do niego od początku należała inicjatywa. Pierwszego seta, którego zaczął od prowadzenia 4:0, wygrał w zaledwie 24 minuty. Druga partia była bardziej wyrównana, jednak znów padła łupem Białorusina. Co ciekawe, to Majchrzak prowadził w niej 5:3 po breaku w siódmym gemie. Dziesiątego gema, przy swoim serwisie, przegrał jednak do zera, by po bardziej wyrównanej grze przegrać też dwa kolejne.

Wynik 3. rundy kwalifikacji US Open:

Ilja Iwaszka (Białoruś) – Kamil Majchrzak (Polska, 4) 6:1, 7:5.



Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz