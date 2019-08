Podróże bez karty PR, pomoc dla nielegalnych i prześladowanych

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Oto trzy najczęściej powtarzające się pytania od Państwa w ostatnich tygodniach:

– Mam pobyt stały ale jeszcze nie otrzymałem swojej pierwszej karty PR (Permanent Residence), albo już się skończyła (ważna jest przez 5 lat), a ja jej nie odnowiłem. Teraz mam pilną sprawę osobistą i muszę jechać do Polski. Co robić?

Przede wszystkim nie ma powodu do paniki – z Kanady można wyjechać w każdej chwili, niepotrzebna jest do tego karta PR. Karta PR natomiast jest tylko potrzebna do powrotu do Kanady i to tylko wtedy, jeżeli lecimy samolotem bezpośrednio do Kanady. Czyli np. jeżeli posiadamy wizę do USA, to można ominąć przepis nakazujący posiadanie karty PR przy powrocie do Kanady. Można w takim przypadku polecieć do USA i wystarczy wtedy samochodem osobowym (w odróżnieniu np. od autobusu czy pociągu) przejechać granicę z USA do Kanady. Wystarczy mieć polski paszport oraz dowód na posiadanie pobytu stałego (dokument COPR – Confirmation of Permanent Residence). Warto też mieć dowody na mieszkanie w Kanadzie na stałe, np. prawo jazdy, kartę medyczną, list z pracy, ostatnie odcinki z czeków, w razie pytań czy mieszkamy na stałe w Kanadzie. Nie każdy potrzebuje takich dowodów, ale warto je mieć w razie czego.

Natomiast jeżeli już musimy kupić bilet na samolot lecący bezpośrednio do Kanady, to też nie jest to problem. Po wylądowaniu w Polsce trzeba postarać się o dokument upoważniający do powrotu do Kanady w momencie nieposiadania karty PR, tzw. Travel Document. O Travel Document staramy się w Warszawie, ale nie bezpośrednio w Ambasadzie Kanadyjskiej, tylko w biurze VFSGLOBAL. Więcej informacji pod tym linkiem: https://www.vfsglobal.ca/canada/poland/polish/

2. Czy to prawda, że rząd Kanady zamierza zalegalizować (dać pobyt stały w Kanadzie) pracownikom w sektorze construction, którzy są w Kanadzie bez ważnego statusu?

– Tak, jest to prawda, że rząd Kanady wyszedł z taką inicjatywą. Pobyt stały otrzyma w ten sposób 500 pracowników oraz ich rodziny. Trzeba spełniać wiele warunków. Już na początku września opublikowane zostaną bardzo szczegółowe zasady składania podań. Warto już teraz zainteresować się tym tematem, choć myślę (mam taką nadzieję), że inicjatywa ta może być dopiero początkiem tego, na co wiele tysięcy osób czeka od kilku dekad. Amnestia? Jeśli nie w pełni tego słowa znaczenia, to na pewno coś podobnego, czego nie było od kilkudziesięciu lat.

3. Rząd Kanady zapowiedział pomoc dla osób prześladowanych przez małżonka. A co będzie, jeżeli nie kwalifikuję się – czy ujawniając się sprawię, że zostanę deportowana z Kanady?

– Pomoc dla osób w takich trudnych sytuacjach nie jest początkiem usunięcia takich osób z Kanady. Wręcz przeciwnie – osoby takie otrzymać mogą prawo do pracy oraz mogą starać się o pobyt stały w Kanadzie. Jeżeli ktokolwiek mówi co innego (o deportacji, czy usunięciu z Kanady), to pewnie jest to osoba, z którą pozostaje się w takim chorym związku. Rząd Kanady naprawdę chce pomóc i nie jest to żaden podstęp. Zdaję sobie sprawę, że bardzo ciężko jest zrobić ten pierwszy krok. Ale jest to szansa na to, by mieć w końcu normalne życie. Naprawdę warto z niej skorzystać.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.