Śląsk Wrocław i Pogoń Szczecin liderami piłkarskiej ekstraklasy Zakończyły się zmagania w piątej kolejce Ekstraklasy w sezonie 2019/2020. Kolejka rozpoczęta w piątek, spotkaniem Wisły Kraków z ŁKS-em. Piłkarze Białej Gwiazdy od początku sezonu mieli problemy ze strzelaniem bramek, a beniaminek z Łodzi grał bardzo efektowny futbol. Nic dziwnego, że to goście byli delikatnym faworytem tego spotkania. Ekstraklasa jednak lubi zaskakiwać i tak też było w tym przypadku. Strzelanie na stadionie ŁKS rozpoczął Paweł Brożek, a jeszcze przed przerwą prowadzenie podwyższył Niepsuj. W drugiej połowie trafił jeszcze Savicevic, a w doliczonym czasie kolejne trafienie dołożył Brożek. Wisła była bezlitosna dla beniaminka z Łodzi. W sobotę rozegrano trzy mecze. W pierwszym, bardzo emocjonującym, Śląsk pokonał Cracovię po bramkach Picha i Cholewiaka. Dla gości trafił natomiast Rubio. W kolejnych sobotnich spotkaniach Lech, mimo miażdżącej przewagi, nie potrafił pokonać w Gdyni miejscowej Arki. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Jagiellonia natomiast po intensywnym pojedynku pokonała Górnik Zabrze, a kolejne w tym sezonie trafienia zanotowali dobrze dysponowani Bida oraz Imaz. W niedzielę mistrz Polski w końcu zaczął wracać na właściwe tory i wygrał drugi mecz z rzędu. Tym razem w pokonanym polu pozostała Wisła w Płocku. Na listę strzelców wpisał się Parzyszek. Na stadionie w Bełchatowie Raków zaskoczył Lechię Gdańsk, pokonując ją 2:1. W tym samym czasie Legia po emocjach w końcówce pokonała Zagłębie, a jedyną bramkę zdobył Vesovic. W poniedziałek współlider tabeli, Pogoń Szczecin, po szybkiej bramce swojego młodziutkiego kapitana, Sebastiana Kowalczyka, pokonali Koronę w Kielcach. Portowcy objęli prowadzenie, którego nie oddali już do końca. Wygrali czwarty mecz w tym sezonie i depczą Śląskowi po piętach. W ośmiu meczach 5 kolejki spotkań padło 17 bramek. Sześć razy wygrywali gospodarze, raz goście, padł jeden remis. Wyniki meczów 5. kolejki piłkarskiej ekstraklasy: Wisła Kraków – ŁKS Łódź 4:0 (2:0) Śląsk Wrocław – Cracovia 2:1 (1:0) Arka Gdynia -Lech Poznań 0:0 Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze 3:1 (2:0) Piast Gliwice – Wisła Płock 1:0 (1:0) Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk 2:1 (1:0) Legia Warszawa – Zagłębie Lubin 1:0 (1:0) Korona Kielce – Pogoń Szczecin 0:1 (0:1) Tabela ekstraklasy po 5 kolejce 1. Śląsk Wrocław 5 13 8-3 2.Pogoń Szczecin 5 13 6-1 3. Jagiellonia Białystok 5 8 9-5 4. Lech Poznań 5 8 8-5 5. Piast Gliwice 5 8 4-3 6. Wisła Kraków 5 7 5-2 7. Legia Warszawa 4 7 4-3 8. Cracovia 5 7 7-6 9. Górnik Zabrze 5 7 4-5 10. Lechia Gdańsk 5 6 4-4 11. Raków Częstochowa 5 6 4-6 12. Zagłębie Lubin 5 5 5-5 13. Korona Kielce 5 4 3-5 14. ŁKS 5 4 3-8 15. Arka Gdynia 5 2 1-8 16. Wisła Płock 4 1 2-8

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz

