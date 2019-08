Pokuta dla ojca Gużyńskiego po reakcji na słowa abpa Jędraszewskiego

“W związku z działalnością i wypowiedziami medialnymi ojca Pawła Gużyńskiego informuję, że podjąłem decyzję, by udał się on do jednego z klasztorów kontemplacyjnych na trzytygodniową pokutę” – napisał w czwartek prowincjał dominikanów Paweł Kozacki. Ojciec Gużyński w zeszłym tygodniu ogłosił “katolicki maraton pisania listów” do arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, wzywających hierarchę, by podał się do dymisji po swoich słowach o “tęczowej zarazie”.

“Kiedy przed wielu laty byłem aktywistą Amnesty International, słaliśmy do różnych instytucji na całym świecie listy w sprawach prześladowanych osób, aby wytwarzać nieustający nacisk. Robiliśmy to tak długo, dopóki sprawa nie znajdowała jakiegoś sensownego finału” – napisał w niedzielę 4 sierpnia ojciec Gużyński. “Proponuję, abyśmy od jutra zaczęli wysyłać listy do abp. Jędraszewskiego z wyrazem oczekiwania, że honorowo poda się do dymisji z powodu słów o ‘tęczowej zarazie'” – dodał.