Polacy drużynowymi mistrzami Europy w lekkoatletyce Polscy lekkoatleci zwyciężyli pierwszy od czasu powstania mistrzostw. Format drużynowych rozgrywek wystartował w 2009 roku. Od tamtego czasu rządziły tylko drużyny Rosji i Niemiec. Przyszedł czas na mistrzostwa w Bydgoszczy i zwycięstwo Polski. Po piątku gospodarze, głównie dzięki trzeciemu miejscu oszczepnika Marcina Krukowskiego i czwartej w rzucie dyskiem Darii Zabawskiej, byli na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej (w DME przyznaje się 12 punktów za 1. miejsce, 11. – za drugie itd.). W sobotę przyszły pierwsze zwycięstwa – wygrali m.in. faworyci w swoich konkurencjach kulomiot Michał Haratyk, młociarz Wojciech Nowicki i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 m. Ostatniego dnia był wysyp triumfów – najlepsi byli Adam Kszczot (bieg na 800 m) i Sofia Ennaoui (1500 m). Nie pozostawili złudzeń także Piotr Lisek (skok o tyczce), Piotr Małachowski (rzut dyskiem) i na koniec żeńska sztafeta (4×400 m). Panie w składzie Iga Baumgart-Witan, Anna Kiełbasińska, Małgorzata Hołub-Kowalik i Justyna Święty-Ersetić prowadziły od startu do mety. Wygrały z dużą przewagą, a ich czas 3:24.81 jest najlepszym w tym sezonie na europejskiej bieżni. Po tym zwycięstwie, przed rozegraniem ostatniej konkurencji, Polacy byli już pewni złotego medalu. Drugich Niemców wyprzedzali o 19,5 pkt. W Bydgoszczy byli najlepsi w 10 konkurencjach i zdobyli 345 punktów. Wygrali bezdyskusyjnie. Nad Niemcami uzbierali ostatecznie 27,5 pkt przewagi. Brąz dla Francji (316,5). Drużynowe mistrzostwa Europy w lekkoatletyce Bydgoszcz 2019 – klasyfikacja generalna: 1. Polska 345 2. Niemcy 317,50 3. Francja 316,50 4. Włochy 316 5. Wielka Brytania 302,50 6. Hiszpania 294,50 7. Ukraina 225 8. Czechy 219,50 9. Szwecja 210,50 10. Grecja 197 11. Finlandia 190 12. Szwajcaria 175 Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

