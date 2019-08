Polacy protestowali przeciw bezkarności księży pedofilów Nie ma przyzwolenia na pedofilię w kościele i jej ukrywanie – Polacy po raz drugi dali temu wyraz podczas międzynarodowej akcji Baby Shoes Remember. Wywieszanie dziecięcych bucików na kościelnych odbyło się w całej Polsce, w Szczecinie doszło jednak do incydentu z udziałem radnego PiS. W ubiegłym roku w Polsce po raz pierwszy odbyła się międzynarodowa akcja Baby Shoes Remember, podczas której protestowano przeciwko księżom pedofilom i milczeniu przywódców kościelnych w Polsce. Przy świątyniach zawisły dziecięce buciki, które mają symbolizować małe ofiary molestowania seksualnego. W wielu świątyniach nie obyło się jednak bez przepychanek i protestów księży. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

