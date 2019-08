Polacy zaprojektowali urządzenie odczytujące EKG z powierzchni bijącego serca! Polscy specjaliści zaprojektowali unikatowy w skali światowej aparat o nazwie Heart Sense. Urządzenie ma być używane przy operacji wszczepienia bajpasów, pozwoli ono chirurgom rejestrować sygnał EKG bezpośrednio z powierzchni bijącego serca. Nowo powstały start up ma doprowadzić do wyprodukowania i skomercjalizowania tego produktu. Głównym twórcą urządzenia jest dr Grzegorz Suwalski, kardiochirurg z Warszawy. „Naszym celem jest stworzenie innowacyjnego w skali światowej urządzenia do rejestracji sygnału elektrokardiograficznego (EKG) bezpośrednio z powierzchni bijącego serca. Urządzenie to będzie wykorzystywane podczas operacji pomostowania tętnic wieńcowych (tzw. operacji wszczepienia bajpasów) przeprowadzanej techniką bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, czyli na bijącym sercu” – podkreśla specjalista w informacji przekazanej PAP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.