Polscy siatkarze wywalczyli kwalifikację olimpijską

Plan wykonali w stu procentach, bo w Gdańsku siatkarze reprezentacji Polski mieli wywalczyć bilet do Tokio na igrzyska olimpijskie. Teraz nie boją się mówić, w jakim celu tam pojadą.

Polacy odnieśli w Ergo Arenie komplet zwycięstw – pokonali bez straty seta Tunezję i Francję, a na koniec Słowenię 3:1. – Nie da wygrywać w każdym meczu 3:0, ale wszystko poszło zgodnie z planem. Mieliśmy wywalczyć w Gdańsku bilet do Tokio i dokonaliśmy tego.

Najważniejszym momentem tego turnieju była druga partia spotkania ze Słowenią, która przesądziła o naszej kwalifikacji. Tego seta, a nie wygraną z Francją, zapamiętam najbardziej – przyznał po niedzielnym meczu przyjmujący Artur Szalpuk.

Z Francją w sobotę najskuteczniejszy wśród Polaków był zdobywca 17 punktów Wilfredo Leon. Także to on swoją potężną zagrywką przesądził w niedzielę o wygranej przez gospodarzy drugiego seta ze Słowenią. Kluczowego, bo polscy siatkarze do awansu na igrzyska potrzebowali wygranej jednej partii, a pierwszą przegrali.

– Wilfredo to na pewno świetny siatkarz, ale powiedziałbym raczej, że to nasza drużyna jest bardzo mocna. Wiem, że oceniają nas indywidualnie, ale my nikogo nie staramy się wyróżniać. W odwodzie mamy wielu świetnych zawodników, którzy wywalczyli brązowy medal w Chicago w Lidze Narodów. Vital Heynen ma w kim wybierać i teraz między nami rozpocznie się walka o wyjazd na igrzyska. Ja osobiście cieszę się na samą myśl o tej rywalizacji i się jej nie obawiam – podkreśli

W czterech ostatnich igrzyskach olimpijskich Polacy odpadali w ćwierćfinale, ale w stolicy Japonii ma być inaczej. – Do Tokio jedziemy po złoty medal, bo taki wyznaczyliśmy sobie cel. Najpierw musimy jednak awansować z grupy, co nie jest może zbyt trudnym zadaniem, ale trzeba dobrze się ustawić, czyli unikać porażek, bo w ćwierćfinale można trafić na bardzo silnego rywala. A na tym etapie na pewno nie chcemy ponownie wracać do domu – podsumował Szalpuk.

Tokio 2020. Turniej kwalifikacyjny siatkarzy w Gdańsku:

Tabela

Polska 3 9 9-1

Francja 3 6 6-4

Słowenia 3 3 4-6

Tunezja 3 0 1-9

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz