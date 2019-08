Polska pustynią Europy W przyszłym tygodniu ruszą ogólnopolskie konsultacje, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak zapobiegać suszy. Według informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Polska dysponuje jednymi z najmniejszych zasobów wody w całej UE – informuje RMF FM. W ostatnich tygodniach stan suszy rolniczej odnotowano aż w 14 województwach. W czasie konsultacji resort chce poznać opinie uczestników na temat tego, jak zapewnić rolnictwu przejście na bardziej sucholubne uprawy, oraz gdzie powinny powstać nowe zbiorniki retencyjne. Jak wynika z danych resortu, wody najbardziej brakuje obecnie na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Jak prognozują hydrolodzy, w najbliższych tygodniach sytuacja w Polsce nie ulegnie poprawie. Konsultacje mają zakończyć się w lutym przyszłego roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.