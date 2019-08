Polska śmieciowym liderem Europy Polska od lat walczy z plagą pożarów składowisk odpadów. Powodem jest chęć zysku przedsiębiorców, którzy sprowadzają śmieci, ale nie potrafią oddać ich do recyklingu. W efekcie odpady leżą latami, a nad ich właścicielami krąży widmo kar i spraw sądowych. W konsekwencji taniej wychodzi podpalenie śmieci niż usunięcie ich zgodnie z prawem. Tylko w ubiegłym roku spłonęły 134 składowiska odpadów. Powodem mogą być celowe podpalenia przez przedsiębiorców. Sprowadzane zza granicy śmieci w teorii mają zostać przetworzone. W praktyce przez lata leżą odłogiem, a instytucje odpowiedzialne za pozbycie się problemu działają bardzo opornie. Polska z roku na rok sprowadza coraz więcej śmieci. W 2018 pojawiło się w kraju 434 tysiące ton odpadów, głównie z Niemiec. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

