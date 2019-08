Polska wydobywa najwięcej węgla kamiennego w Unii Europejskiej W państwach Unii Europejskiej wydobywa się coraz mniej węgla kamiennego, spada także jego zużycie – wynika z danych Eurostatu. Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wydobycie, znajduje się Polska, która wyprzedza Czechy i Niemcy. Według najnowszych danych Eurostatu w 2018 roku w Unii Europejskiej zużyto 226 milionów ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 4 procent w porównaniu do poprzedniego roku. Jeszcze na początku lat 90 XX w. zużycie wynosiło 497 milionów ton, następnie jednak dość systematycznie spadało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.