Polski 6-letni geniusz muzyczny został laureatem drugiego miejsca i był najmłodszym uczestnikiem koncertu finałowego Prima Volta 2019 Choć ma zaledwie 6 i pół roku, został laureatem drugiego miejsca Konkursu Muzycznego Prima Volta 2019. Rysiu Wojtach to niezwykle utalentowany polonijny skrzypek, który pochodzi z Englewood w stanie New Jersey w USA. Jako czterolatek obejrzał w telewizji koncert znakomitego niemiecko-amerykańskiego skrzypka Davida Garretta. Po jego zakończeniu powiedział do mamy: „Proszę, kup mi skrzypce, chciałbym tak grać”… i tak się stało. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.