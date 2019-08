“Polskie Babcie” wychodzą na ulice. Po tym, jak konta na Facebooku założyły nasze mamy, przyszedł czas na babcie. Polskie Babcie nie tylko potrafią się “skrzyknąć” w wirtualnym świecie, ale i wyjść na jak najbardziej realne ulice. W czwartki chwytają za transparenty i pikietują. Polskie Babcie” pojawiły się na Facebooku 10 sierpnia, dwa dni po proteście przy Rondzie de Gaulle’a w Warszawie. Grupa kilkunastu kobiet zwróciła uwagę przechodniów ciekawymi transparentami. “Polskie babcie w miastach i na wsiach dołączcie! Walczmy o jutro wnuków”, “Urodziłam się podczas II Wojny Światowej. Nie chcę zobaczyć wojny domowej. Stop dzieleniu Polaków” – to tylko niektóre z haseł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

