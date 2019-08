Polskie uderzenie narracyjne w 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej W weekendowych wydaniach “Le Figaro”, “Washington Post”, “Die Welt”, “L’Opinion”, “El Mundo”, “Le Soir”, “Chicago Tribune”, “Sunday Express” – od 30 sierpnia do 1 września ukażą się reprinty okładek z 1939 roku i teksty int-elektualistów, historyków, liderów opinii, opowiadających o bohaterstwie i poświęceniu Polaków. To największa jak dotąd akcja promocji polskiej historii i walki o pamięć i tożsamość – prowadzona w globalnym zasięgu, skierowana do opiniotwórczych, najbardziej wymagających odbiorców. Realizowana jest w 80-lecie wybuchu II Wojny Światowej przez Instytut Nowych Mediów przy współpracy z Polską Fundacją Narodową. Czytelnicy na całym świecie poznają historie Witolda Pileckiego, rodziny Ulmów, dowiedzą się o polskim wkładzie w złamanie szyfru Enigmy, bohaterstwie na plażach Normandii, tragedii Powstaniu Warszawskim, zbrodni katyńskiej czy stratach polskiego duchowieństwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.