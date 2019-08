Pomaga seniorom znaleźć niedrogie mieszkanie Pam Shirakawa stworzyła nową stronę internetową dla seniorów, którzy szukają mieszkania. Strona internetowa pomaga seniorom w Mississaudze i Brampton znaleźć mieszkanie w stylu Golden Girls, czyli najpierw umożliwia im poznanie się, zaprzyjaźnienie się i stwierdzenie, czy poznane osoby są właśnie tymi, z którymi mogliby dzielić mieszkanie. Shirakawa mówi, że strona działa jak serwis randkowy z algorytmami do sortowania ludzi według lokalizacji, zainteresowań i innych czynników. Jak mówi, w samym tylko Toronto na liście oczekujących na niedrogie mieszkanie znajduje się 37 000 seniorów. W Mississaudze ​​jest ich 13 000. „Jeśli samotny senior ma niskie dochody, prawdopodobnie będzie musiał zapłacić od 550 do 600 do miesięcznie”, napisała Shirakawa w e-mailu do Mississauga News. „Czekałby wiele lat, aby zdobyć to miejsce, a najprawdopodobniej byłoby bardzo małe i niezbyt miłe”. „Z drugiej strony, jeśli ten sam senior miałby znaleźć trzy inne osoby, razem mogliby wynająć ładny dom (lub pokoje w jednym ze swoich domów) za tę samą kwotę” – podkreśla Shirakawa. „Można to zrobić nie tylko w stosunkowo krótkim czasie, ale uzyskać dodatkowe oszczędności w kosztach żywności, opłatach za telewizję kablową, internet i telefony komórkowe. To rozwiązałoby również niektóre inne problemy, z którymi borykają się samotni seniorzy, takie jak samotność, brak poczucia bezpieczeństwa i niska jakość życia ”- powiedziała Shirakawa. „Myślę, że istnieje bardzo duża potrzeba”. Każdy może zarejestrować się za darmo. Koszt członkostwa wynosi 11 dol. miesięcznie przez rok. Adres strony: GoldenGirlsLifestyle.com. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.