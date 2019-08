Ponad połowa Rosjan nie wie, kiedy zaczęła się II wojna światowa Tylko 32 proc. mieszkańców Rosji zna datę rozpoczęcia II wojny światowej, 52 proc. badanych uważa, że wojna wybuchła w 1941 roku – wynika z sondażu Ogólnorosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej (WCIOM). 6 proc. uczestników badania podało inną błędną datę rozpoczęcia II wojny światowej, 6 proc. podkreśliło, że ma trudności z odpowiedzią, 4 proc. przyznało, że jej nie zna. Najwięcej uczestników sondażu za główną przyczynę wybuchu wojny uznało walkę o zasoby i strefy wpływów (14 proc.). 13 proc. badanych wskazało, że przyczyną wybuchu konfliktu była niemiecka chęć dominacji na świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

