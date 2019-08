Poseł PiS chce postawić Tuska, Kopacz, Rostowskiego i Szczurka przed Trybunałem Stanu – Postawienie przed Trybunałem Stanu byłych premierów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, oraz byłych ministrów finansów – Jacka Rostowskiego i Mateusza Szczurka – proponuje w projekcie raportu komisji śledczej ds. VAT jej przewodniczący Marcin Horała. Według opozycji wniosek jest kuriozalny, a oceny zawarte w raporcie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Horała przedstawił na posiedzeniu komisji napisany przez siebie projekt sprawozdania tzw. komisji śledczej ds. VAT – To, co dziś przedstawił przewodniczący Marcin Horała jest stekiem półprawd, kłamstw i pomówień. Nie miało to nic wspólnego z rzeczywistą oceną tego, co się działo przez osiem lat rządu PO i PSL w ocenie działań z zakresu luki VAT-owskiej – komentował Zbigniew Konwiński, członek komisji śledczej, reprezentujący klub Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

