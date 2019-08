Potężne straty stadniny koni w Janowie Podlaskim Prestiżowa stadnina koni arabskich w Janowie Podlaskim skończyła 2018 rok ze stratą rzędu 3 mln 273 tysięcy złotych – wynika z dokumentów, do których dotarł dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski. Wyniki kontroli przeprowadzonej w hodowli wskazują też na skandaliczne warunki, w których przebywa żyjące tam bydło. 9 sierpnia w Janowie Podlaskim rusza jubileuszowa, 50. edycja znanej na całym świecie aukcji Pride of Poland. To właśnie pogarszające się wyniki z tej imprezy w znacznym stopniu wpłynęły na drastyczne pogorszenie się kondycji finansowej stadniny. Konie z roku na rok sprzedają się coraz gorzej, niższe zyski przynoszą też mniejsze licytacje. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

