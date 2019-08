Powinni stracić stanowiska, ale pilnują tajemnicy? Te informacje mają nigdy nie ujrzeć światła dziennego Minister w Kancelarii Premiera Michał Dworczyk właśnie ogłosił założenia nowych przepisów, regulujących uprzywilejowane przeloty najważniejszych osób w państwie. Politycy PiS, korzystając z tego, że wielu Polaków czerpiących swoją wiedzę o wydarzeniach politycznych w kraju z rządowej TVP w ogóle nie poznało skali nadużywania prawa do nich przez polityków partii rządzącej, teraz zamierzają udawać, że to oni w końcu zrobią w tej kwestii porządek, wprowadzając wyższe standardy. Co z tego, że właśnie zostali przyłapani na gorącym uczynku na tym wszystkim, czego właśnie planują zakazać? W końcu ciemny lud nie taki kit już kupował w ostatnich miesiącach. „W lotach nie będą mogli uczestniczyć członkowie rodzi najważniejszych osób w państwie, chyba że są członkami oficjalnej delegacji. Dotyczy to też rodzin parlamentarzystów, którzy wchodziliby w skład oficjalnej delegacji. Ich rodziny, bliscy również nie mogą znajdować się na pokładzie statku” – wyliczał Dworczyk na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.