Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Czy pamiętacie bukiety goździków, które wręczało się wszędzie każdemu w czasach naszego dzieciństwa?

Jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia goździki przodowały w rankingu najpopularniejszych kwiatów ciętych i to nie tylko w Polsce. W naszym kraju dominowały zarówno pod względem wielkości produkcji, sprzedaży, jak również biorąc pod uwagę ich ówczesny intensywny eksport do innych krajów. W kolejnej dekadzie szybko straciły jednak popularność i stały się stosunkowo mało popularne na kwiaciarskim rynku. I chociaż produkcja goździków szklarniowych w Polsce stale jeszcze istnieje – obszar ich uprawy wynosi obecnie niecałe 30 ha, to w zestawieniu z innymi ciętymi kwiatami wyraźnie ustępuje ona znacznie bardziej popularnym różom, gerberom, tulipanom oraz anturium.

Angielskie określenie dla goździków to carnation, rzadziej natomiast używa się clove pink. Botaniczna ich nazwa dianthus używana już była w starożytności. Wywodzi się ona od dwóch greckich słów: Dios anthos, które w dosłownym tłumaczeniu na polski oznaczają po prostu kwiat Zeusa.

Goździk ma też swoją własną, zaskakującą historię. Rzymianie robili z niego wianki, które chętnie zakładali sobie podczas świąt na głowę. Wykorzystywali je również do wyrobu perfum. Kwiat ten był zresztą zawsze uznawany za symbol namiętności, tęsknoty i romansu. Dlatego szczególnie w XV i XVI wieku, czyli w czasach Renesansu wykorzystywano go w malarstwie dla podkreślenia romantycznego klimatu przedstawionych scen. Motyw goździka pojawiał się również często na płótnach o tematyce religijnej.

Dla tych, którzy czują pewną nostalgię do czasów dzieciństwa, kiedy to w naszym życiu tak mocno dominowały goździki mam naprawdę dobrą wiadomość. Kwiatów tych nie trzeba wcale uprawiać tylko w szklarniach – mogą również rosnąć w każdym przydomowym ogrodzie! Co prawda nie będą one aż tak efektowne jak te szklarniowe, ale za to ich różnorodność jest naprawdę przeogromna. Uwaga! Niektóre gatunki goździków uprawiane w ogrodzie mogą dorastać nawet do czterdziestu centymetrów wysokości! Zachwycają przy tym wielobarwną paletą swoich kwiatów – między innymi białą, kremową, żółtączy też karminowo-czerwoną. Na dodatek spora grupa spośród nich zaskakująco pięknie pachnie.

Goździki rosnące w ogrodzie mogą być zarówno roślinami jednorocznymi – jako przykład warto wymienić tutaj właśnie goździk ogrodowy, ale mogą być też dwuletnie – wystarczy wspomnieć goździk brodaty. Większość gatunków to jednak byliny, jak np. goździk pierzasty albo goździk alpejski. Goździk to bowiem obszerny botaniczny rodzaj, który przewodzi rodzinie goździkowatych. Obejmuje on około 300 gatunków roślin, które swój rodowód wyprowadzają z obszaru Europy, Azji, oraz północnej Afryki. W Polsce rośnie obecnie naturalnie 11 gatunków goździków, które w zależności od miejsca występowania są dość zmienne morfologicznie. Często tworzą zatem mieszańce, a niektóre występują nawet aż w kilku odmianach.

A oto lista tych gatunków goździków, które warto uprawiać w przydomowym ogrodzie:

Goździk ogrodowy (Dianthus caryophyllus) to roślina jednoroczna lub dwuletnia. Pochodzi z Dalmacji – to region południowej Europy. Znany już był w starożytności. To właśnie tę roślinę uprawia się w szklarniach na kwiaty cięte. W ogrodach sadzi się go głównie na kwiatowych rabatach.

Goździk brodaty (Dianthus barbatus) – ang. Sweet william, naturalnie rośnie na obszarze Azji, Europy, Chin i Korei Północnej. Jego kwiaty są jednokolorowe lub wielobarwne, pojedyncze lub pełne i miewają bardzo różne kolory: biały, kremowy, różowy, czerwony albo tez ciemnobordowy.

Goździk pierzasty (Dianthus plumasriu) to bylina często uprawiana w ogrodach naszej strefy klimatycznej. Kwitnie na biało, różowo lub czerwono. Jej kwiaty są pojedyncze lub pełne, ładnie pachną i jest ich zawsze sporo.

Goździk Alwooda (Dianthus x allwoodii “Alpinus”) to okazałe kwitnąca rośliną o ładnie pachnących kwiatach. Kwitnie od czerwca do sierpnia, a jego kwiaty występują prawie we wszystkich odcieniach różu.Roślina jest mało wymagająca, dlatego doskonale nadaje się do uprawy dla początkujących ogrodników. Jej sztywne srebrzysto-zielone liście tworzą ładne, gęste kępy. Goździk ten lubi umiarkowanie wilgotną glebę, słoneczne stanowisko i nadaje się na rabaty oraz skalniaki.

Goździk kropkowany (Dianthus deltoides) występuje w Europie i Azji. W Polsce można go głównie spotkać na górskich i leśnych łąkach. Idealnie nadaje się do Skalniaków.Ma delikatne różowe kwiaty, które doskonale wzbogacają bukiety z polnych łąk. Roślina kwitnie na wiosnę i podczas lata; jest mrozoodporna oraz wytrzymałana wszystkie niedogodności.

Goździk majowy (Dianthus gratianopolitanus) charakteryzują duże różowe kwiaty o intensywnym zapachu. Kwitnie w maju oraz czerwcu i idealnie nadaje się do posadzenia w skalniaku. Roślina ma około trzydzieści centymetrów wysokości. Goździk zaniedbany (Dianthus pavonius) – Roślina pochodząca z Alp. Jest nazywany zaniedbanym, ponieważ kiedyś sądzono, że nie należy w ogóle o nią dbać. W czerwcu zakwita na różowo. Dorasta tylko do pięciu centymetrów. Goździk ten lubi słoneczne stanowisko i ładnie wygląda w .

Goździk alpejski (Dianthus alpinus) to kępiasta bylina skalna. W okresie od czerwca do sierpnia kwitnie niewielkimi różowymi bądź kremowymi kwiatkami. W naszym klimacie goździk ten jest mrozoodporny. Doskonale nadaje się do sadzenia na skalniakach.

Goździk kartuzek (Dianthus carthusianorum) poza Polską zamieszkuje także tereny środkowej, wschodniej i południowej Europy oraz Turcję. Jest rośliną wieloletnią. Kwitnie na różowo od czerwca do września. To goździk lubiący słoneczne stanowisko. Dorasta do czterdziestu centymetrów, nadaje się na rabaty oraz na kwiaty cięte.

Karmnik ościsty (Sagina subulata) – bardzo atrakcyjna bylina, niziutka i wieloletnia roślina, należąca do rodziny goździkowatych. Dorasta do pięciu centymetrów. Roślina kwitnie od czerwca do sierpnia, wytwarzając liczne, małe, białe kwiatki o zapachu miodu. Karmnik lubi słoneczne stanowisko i ze względu na sposób, w jaki się rozrasta, doskonale nadaje się do skalniaków

A jak uprawiać w ogrodzie goździki? Wszystkie gatunki lubią stanowiska słoneczne chronione przed wiatrem. Goździki podlewamy w sposób umiarkowany, bo nie znoszą one zalegania wody w obszarze korzeni. Lubią glebę piaszczysto-gliniastą o obojętnym odczynie. Aby mieć piękne kwiaty nie wolno zapominać o regularnym nawożeniu w okresie wegetacji.

Kiedy goździki na wiosnę nie wypuszczają pędów bocznych, to należy uszczyknąć pęd górny, a wtedy roślina rozkrzewi się i pojawią się nowe odrosty. Negatywnym skutkiem tej czynności jest jednak pewne opóźnienie kwitnienia. Uszczykiwanie ma jednak jedną zaletę. Odmiany kwiatu stale kwitnące zawiązują najokazalsze pąki, gdy uszczykujemy im wierzchołki pędów oraz urywamy boczne pąki kwiatowe. Doprowadza to bowiem do wytworzenia okazałego kwiatu na pędzie głównym.

Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć, że goździki zapisały się tylko raz w historii Europy – w portugalskiej “rewolucji goździków”. Był to wojskowy zamach stanu w 1974 roku, który doprowadził do obalenia dyktatury następcy António Salazara – Marcelo Caetano. Jakże oryginalna nazwa tej rewolucji wywodzi się stąd, że żołnierzom w lufy karabinów, aby nie używali oni broni, wkładano wówczas właśnie goździki – kto wie, może to były kwiaty importowane z Polski? Wydarzenie to zapoczątkowało proces demokratyzacji systemu politycznego Portugalii.

Zdjęcia: Nikita!, ShawnHan, quimby,