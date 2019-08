Prokuratura sprzeciwia się ochronie flagi Unii Europejskiej Prokuratura sprzeciwia się nadaniu unijnym symbolom opieki prawnej. Bogdan Święczkowski, pierwszy zastępca prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przesłał do Sejmu opinię. Stanowczo sprzeciwił się pomysłowi, by flaga Unii europejskiej była chroniona tak, jak polska – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Pomysłodawcami objęcia ochroną symboli UE byli posłowie Nowoczesnej, zasiadający w klubie PO-KO. Przedstawiony na początku maja projekt zakłada zmiany w kodeksie karnym, zgodnie z którymi za znieważenie lub zniszczenie europejskiej flagi ma grozić grzywna, a nawet rok za kratkami. Jak czytamy w “Rzeczpospolitej”, jak dotychczas opinia przesłana przez Święczkowskiego jest jedyną, która dotarła do Sejmu. – Mam wrażenie, że pan prokurator się trochę zagalopował – mówi w rozmowie z “Rzeczpospolitą” Witold Zembaczyński z Nowoczesnej, przedstawiciel wnioskodawców projektu. Pomysłodawcami objęcia ochroną symboli UE byli posłowie Nowoczesnej, zasiadający w klubie PO-KO. Przedstawiony na początku maja projekt zakłada zmiany w kodeksie karnym, zgodnie z którymi za znieważenie lub zniszczenie europejskiej flagi ma grozić grzywna, a nawet rok za kratkami. Jak czytamy w “Rzeczpospolitej”, jak dotychczas opinia przesłana przez Święczkowskiego jest jedyną, która dotarła do Sejmu. – Mam wrażenie, że pan prokurator się trochę zagalopował – mówi w rozmowie z “Rzeczpospolitą” Witold Zembaczyński z Nowoczesnej, przedstawiciel wnioskodawców projektu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

