Protesty w Moskwie. Putin: zamieszki nie będą tolerowane. Władimir Putin powiedział, że obywatele mają "prawo do pokojowego protestu", ale jednocześnie podkreślił, że "zamieszki nie będą tolerowane". Był to pierwszy komentarz prezydenta Rosji nt. trwających od pięciu tygodni protestów, które przechodzą przez rosyjską stolicę. W wypadku wyborów do Moskiewskiej Rady Miejskiej stołeczna komisja wyborcza uniemożliwiła kilka tygodni temu ubieganie się o mandat 57 niezależnym kandydatom, w tym czołowym politykom opozycji, przeważnie wskazując na nieprawidłowości w podpisach poparcia dla kandydatów.

