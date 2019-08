PSL i Kukiz’15 do wyborów idą razem Władysław Kosiniak-Kamysz i Paweł Kukiz potwierdzili w czwartek wspólny start PSL i Kukiz’15 w jesiennych wyborach parlamentarnych. – Podpisaliśmy w ramach Koalicji Polskiej porozumienie programowe, tutaj są trzy pakiety – powiedział Kukiz. Kosniak-Kamysz dodał, że oba ugrupowania nie chcą być “statystami w PO-PiS-owej walce i wojnie domowej, która rozgorzała na dobre”. ( Decyzję szefowie PSL i Kukiz’15 przekazali w czwartek po południu na briefingu prasowym. Marcin Oszańca, rzecznik opolskich struktur PSL poinformował kilka godzin później, że Paweł Kukiz będzie “jedynką” na liście wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu w województwie opolskim. Na trzecim miejscu tej listy o reelekcję będzie walczył poseł Kukiz’15 Paweł Grabowski. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

