Putin na Bałtyku ćwiczy wielką wojnę Rosyjska armia ogłosiła początek wielkich ćwiczeń marynarki wojennej i sił powietrznych Rosji na Bałtyku. Bierze w nich udział 49 okrętów i kutrów i 20 statków pomocniczych, 58 samolotów i ponad 10 tys. żołnierzy. Kryptonim operacji brzmi: “Oceaniczna tarcza 2019”. Amerykanie i Brytyjczycy wysłali na miejsce samoloty rozpoznawcze. W czwartek rano rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o rozpoczęciu ćwiczeń wojskowych, które mają potrwać do 9 sierpnia. Choć eksperci spekulowali, że rosyjskie okręty wojenne, które wzięły udział w wielkiej paradzie 28 lipca u wybrzeży Petersburga, mogą rozpocząć ćwiczenia wojskowe, to ich początek był zaskoczeniem. Na paradę, którą na własne oczy oglądał prezydent Putin, przypłynęły wojskowe statki z wielu mórz. Wszystko wskazuje na to, że wszystkie biorą teraz udział w ćwiczeniach. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.