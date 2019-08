Redaktor gazety propagującej nienawiść skazany na rok więzienia W czwartek sąd skazał redaktora pisma “Your Ward News” Jamesa Searsa na dwa razy po 6 miesięcy pozbawienia wolności za umyślne promowanie nienawiści wobec identyfikowalnych grup – Żydów i kobiet. Zarówno Sears jak i wydawca bezpłatnej gazety 77-letni LeRoy St. Germaine zostali uznani winnymi zarzucanych im czynów w styczniu. Wyrok w przypadku Searsa zapadł w środę, kiedy Sears miał zamiar załatwić kolejne otwarcie sprawy aby przedstawić świadków. Sears zwolnił swego adwokara w kwietniu. Sędzia Richard Blouin nie zgodził się jednak na przedłużanie sprawy. W reakcji na wyrok sędziego Noah Shack, wiceprezes Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) w GTA, wydał następujące oświadczenie: „Dzisiejszy wyrok to moment sprawiedliwości dla tysięcy kobiet i członków społeczności żydowskiej z całego GTA, którzy zostali dotknięci toksycznym sianiem nienawiści przez Your Ward News. „Pan Sears od dawna promuje groteskowe antysemickie teorie spiskowe, mizoginię, homofobię i rasizm. Jestem dumny z tego, że społeczność żydowska odegrała kluczową rolę w pociągnięciu do odpowiedzialności Jamesa Searsa i Your Ward News. „Ci, którzy propagują nienawiść, muszą za to odpowiedzieć. To, co zaczyna się od słów, może często prowadzić do przemocy. Możemy zachować wolność słowa jednocześnie podejmując działania, w rzadkich i wyjątkowych przypadkach, aby przeszkodzić tym, którzy systematycznie promują tę toksyczną propagandę ”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.