Prokurator będzie mógł wstrzymać decyzję sądu o uchyleniu tymczasowego aresztu „Skandaliczna zmiana i powrót do PRL-u” – ocenia sędzia Piotr Gąciarek. „Zamach na gwarancje sądowej kontroli stosowania tymczasowego aresztowania” – mówi adwokat Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. „To reakcja na nieugiętą postawę sędziów” – uważa prokurator Krzysztof Parchimowicz. Senat proceduje nowelizację kodeksu postępowania karnego, przyjętą przez Sejm 19 lipca 2019. Zawiera ona rewolucyjną zmianę artykułu 257 kodeksu postępowania karnego, który określa uprawnienia sądu do uchylenia tymczasowego aresztowania. Zgodnie z tą nowelizacją prokurator mógłby zablokować decyzję sądu w tej sprawie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

