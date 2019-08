Rosja rozmieszcza dwa bombowce w pobliżu Alaski Rosja poinformowała wczoraj, że w celach szkoleniowych rozmieściła dwa zdolne do przenoszenia broni jądrowej bombowce Tu-160 w dalekowschodnim regionie kraju, w bliskim sąsiedztwie Alaski. Według rosyjskich mediów Moskwa chce w ten sposób pokazać, że może posiadać broń nuklearną w pobliżu USA. Rosyjskie ministerstwo obrony narodowej podało, że obydwa samoloty przeleciały sześć tys. kilometrów z bazy na zachodzie kraju i dotarły do miejscowości Anadyr, stolicy Czukockiego Okręgu Autonomicznego. “Rosijskaja Gazieta” na swojej stronie internetowej podkreśla, że z Anadyru do granic Alaski jest zaledwie 600 km i samolot Tu-160 jest w stanie przelecieć tę odległość w ciągu 20 minut. “Co więcej, nie musiałby opuszczać rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby pociskami ze swojego pokładu zagrozić systemom radarowym i obronie przeciwlotniczej na terenie USA” – pisze gazeta. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

