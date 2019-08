Rosyjska flaga podniesiona nad Donieckiem W Doniecku podniesiono rosyjską trójkolorową flagę samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej (KRLD). Flaga została zauważona na głównym placu miasta nad budynkiem Rady Ludowej Republiki – poinformował portal „Rosyjska wiosna”. Dotychczas urzędnicy nie skomentowali sprawy. Jak czytamy w portalu „Rosyjska wiosna”, w ten sposób KRLD może obchodzić dzisiejsze Święto Flagi Państwowej. Ukraina również obchodzi oficjalne święto na cześć flagi narodowej, które wypada 23 sierpnia, w przeddzień Dnia Niepodległości. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

