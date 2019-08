Rower wodny przyszłości Rowery i skutery wodne niebawem odejdą do lamusa, bo na horyzoncie pojawił się bardzo ciekawy wynalazek od firmy Manta5. Inżynierowie z tej firmy zbudowali rower wodny przyszłości, który daje niesamowitą frajdę w pływaniu po akwenach swoim użytkownikom i, co najważniejsze, jest bardzo prosty w obsłudze. Elektryczny rower wody Hydrofoil XE-1 można użytkować zarówno na jeziorach i rzekach, jak i morzach czy oceanach. Wynalazek ten różni się od klasycznych rowerów wodnych elektrycznym silnikiem, który wspomaga nasze pedałowanie, dzięki czemu może osiągać prędkość do 20 km/h. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

