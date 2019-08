Rynek nieruchomości, nowe trendy Coraz więcej firm, agencji, zajmujących się handlem nieuchomościami otwiera swoje biura w Kanadzie. Jest wiele firm głównie ze Stanów, ale też z Niemiec, czy Wielkiej Brytanii. Ostanio firma pochodząca z San Francisco otworzyła tu swoje biura. Jest to firma zajmująca się głównie różnego rodzaju poleceniami, tzw. firma referencyjna, czyli znajdująca klientów oraz przekazująca ich do firm brokerskich za określony procent prowizji. Oczywiście, firmy tego rodzaju, widząc jak chłonny, dynamiczny jest rynek kanadyjski, próbują “urwać” coś dla siebie. Przeważnie ogłaszają się mocno w internecie, a za przekazywanie klientów do innych firm pobierają duży procent prowizji, w sumie nie robiąc nic, tylko łapiąc jak gdyby klienta. Ogłaszając się w internecie oraz uzyskując w ten sposób kontakty z potencjalnymi klientami, odsprzedają te kontakty agentom nieruchomości. Na pewno wielu klientów nie zdaje sobie z tego sprawy, ale taki jest teraz rynek internetowy: niektóre firmy zarabiają wręcz tylko na ogłoszeniach. Ostatnio przybyła ze Stanów firma twierdzi, że zapotrzebowanie na tego rodzaju firmę kontaktową, wyszukującą klientów jest duże – podobno sami agenci prosili ją o sprowadzenie tego biznesu do Kanady. W rezultacie pierwsze biura otworzono w Vancouver, Toronto oraz Calgary. Wybór tych miast jest dość oczywisty, albowiem tu jest najwięcej mieszkańców, a co za tym idzie, najwięcej biznesu jeśli chodzi o nieruchomości. Wszystkie te miasta w ostatnich latach biły rekordy pod względem cen, sprzedaży, a także wartości sprzedanych nieruchomości. Później firma ta ma zamiar otworzyć swoje podwoje dla mniejszych aglomeracji. Firma nazywa się ReferralExchange, twierdzi, że w ciągu roku doprowadzi do przekazania około 200 tysięcy klientów różnym agentom w ciągu roku. Otrzymują około 3 milionów telefonów, z których generowane są propozycje po różnego rodzaju zapytaniach od publiki. Z tej liczby zapytań, o różnym charakterze, próbują wyłuskać zainteresowanych klientów, którzy będą gotowi kupować nieruchomości, a więc są to w rezultacie gotowi klienci dla zainteresowanych agentów. Firma ta obecnie współpracuje z około 25 tysiącami agentów w całych Stanach. Co takiego wyróżnia tę firmę spośród tak wielu innych oferujących podobne usługi? Podobno firma prezentuje prawdziwie profesjonalne podejście do tematu nieruchomości, próbując powiązać odpowiednich klientów z później reprezentujących ich agentami. Zadawane są odpowiednio dobrane pytania, a potencjalni klienci przesiewani są przez sito wielu, dobranych odpowiednio kryteriów. Później dobierani są odpowiedni agenci, którzy zainteresowani są zajęciem się takim klientem. Przykładem niech będzie powiązanie pierwszo-kupującego z agentem zajmującym się tylko takiego rodzaju klientami. Za taki serwis firma otrzymuje 25-procentowy udział w zarobku z każdej transakcji. Firma ma zamiar niedługo uruchomić nowy rodzaj usługi, to jest przekazanie referencji od jednego agenta do drugiego, więc takim, którzy działają w różnych miastach, dla klientow przeprowadzających się w inne rejony kraju, do innej prowincji, lub miasta. Ten rodzaj usługi zastępuje niejako własny wywiad potencjalnych klientów, zainteresowanych zakupem lub sprzedażą nieruchomości. Zazwyczaj przecież sami szukamy odpowiedniej osoby do reprezentowania naszych interesów, obdzwaniamy różne firmy lub pytamy znajomych o referencje. W tym wypadku firma chce wykorzystać niewiedzę lub brak kontaktów takich klientów, którzy nie mają ochoty na dokonywanie poszukiwań we własnym zakresie. A przecież czasami wystarczy zajrzeć nie tylko do gazet, lecz też do internetu, czy zapytać znajomych o dobrego agenta, z doświadczeniem, a referencje zawsze można sprawdzić samemu. Życząc Państwu udanych poszukiwań odpowiedniego agenta oraz nieruchomości, zachęcam do skorzystania z naszego pośrednictwa przy okazji sprzedaży lub zakupów wszelkiego ich typu. Oczywiście po więcej informacji, prosimy o kontakt bezpośredni. Napewno doświadczony agent pomoże Wam w wyborze. Ponadto, wystawiających nieruchomości do sprzedaży zachęcam do korzystania z naszej oferty: oferujemy od lat profesjonalną usługę za ograniczony procent prowizji, przy sprzedaży każdego typu nieruchomości. Dla wielu klientów jest to znaczna kwota, którą możemy Państwu wyliczyć przed zawarciem umowy. Wszyscy nasi klienci biorą udział w losowaniu nowego samochodu firmy Lexus, a za każdą transakcję otrzymują Państwo bilet losujący. Pośredniczymy również w sprawach kupna zupełnie nowych nieruchomości, prosto od dewelopera, a także pośredniczymy w sprzedaży nabytego prawa do zakupu, np. mieszkania w niewybudowanym jeszcze, czy też niezarejestrowanym budynku. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz kupnem nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni pod numer: 647-209-3511 lub email: house4usteam@gmail.com; pracujemy w zespole “co dwie głowy to nie jedna”. Ryszard Sobolewski GoWest Realty Ltd, Brokerage Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Ryszard Sobolewski Website Od Ponad 10 Lat Zwiazany z Firma GoWest Realty Ltd.,,Brokerage, Najstarszym Biurem Polonijnym Na Rynku Nieruchomosci W Okolicach Toronto. Sprzedaz, Kupno, Wynajmem Lokali, Rowniez Komercyjnych. Pracuje wspolnie z Malzonka, Malgorzata. Nasze motto:“Co Dwie Glowy To Nie Jedna!”. Bezplatne Porady. Search

