Ryszard Czarnecki na ambonie. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski komentuje Ryszard Czarnecki niedawno przemawiał z ambony w kościele na Dolnym Śląsku. To nie spodobało się m.in. rzecznikowi Konferencji Episkopatu Polski. Ks. Paweł Rytel-Andrianik stwierdził, że wykorzystywanie ambony do innych celów jest nadużyciem. – Zarówno Msza Święta, jak i nabożeństwa oraz liturgie, to czas modlitwy. Świątynie są miejscami spotkania człowieka z Bogiem, bez żadnych wyjątków i taka jest ich rola. Kościelne ambony są przeznaczone do głoszenia Ewangelii, pocieszania strapionych, napominania, przypominania prawd wiary i magisterium Kościoła katolickiego – czytamy w komunikacie rzecznika Episkopatu. Ks. Paweł Rytel-Andrianik podkreśla, że takie sytuacje jak te z Dolnego Śląska nie powinny mieć miejsca.

