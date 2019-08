Rząd chce budować rurociąg na moście pontonowym – Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni “Czajka” – poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. W czwartek wieczorem w KPRM odbyły się obrady sztabu kryzysowego w związku awarią kolektorów oczyszczalni ścieków “Czajka” i zanieczyszczeniem Wisły ściekami z lewobrzeżnej części stolicy. Udział w posiedzeniu sztabu wzięli między innymi ministrowie: środowiska Henryk Kowalczyk, obrony narodowej Mariusz Błaszczak, zdrowia Łukasz Szumowski, a także główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

