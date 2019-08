Rząd PiS ma system do masowej inwigilacji Polaków? System Pegasus nazywany jest najniebezpieczniejszym narzędziem do inwigilacji. Może odczytać wszystkie kluczowe informacje z dowolnego telefonu komórkowego. Według ustaleń dziennikarzy “Czarno na białym” TVN24, kupiło go Centralne Biuro Antykorupcyjne. Centralne Biuro Antykorupcyjne – agencja stworzona przez Mariusza Kamińskiego i silnie kojarzona z obecna partią rządzącą, weszła w posiadanie narzędzia do inwigilacji obywateli na masową skalę. Takie wnioski płyną z ustaleń dziennikarzy programu “Czarno na białym” TVN24. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.