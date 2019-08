Sędziowie z Europy żądają natychmiastowej publikacji list poparcia do KRS Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), zrzeszająca kilkadziesiąt rad sądowniczych z całej Europy w pilnym apelu wezwała polski Sejm do natychmiastowego opublikowania list poparcia kandydatów do KRS – co nakazał prawomocny wyrok NSA. “Wykonanie obowiązku wynikającego z wyroku jest sprawą wielkiej wagi i powinno nastąpić w najkrótszym możliwym terminie, do czego was wzywamy” – piszą przedstawiciele ENCJ. Nakazany wyrokiem termin publikacji list minął 30 lipca. Wstrzymał ją prezes UODO, który postanowił sprawdzić legalność procedury ich udostępnienia. Decyzja wzbudziła kontrowersje. Prokuraturę zawiadomił już jeden ze śląskich adwokatów. W sprawę zaangażował się też RPO. Kancelaria Sejmu – mimo zmiany marszałka tej Izby – pozostaje nieugięta i nie wykonuje prawomocnego wyroku sądu. Przypomnijmy, że polska KRS została w ubiegłym roku zawieszona w prawach członka ENCJ ze względu na polityczny wybór sędziowskiej części Rady. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

