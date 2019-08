Seweryn, Boczarska i Materna w spocie o potrzebie solidarności. Andrzej Seweryn, Magdalena Boczarska, Julia Kijowska czy Krzysztof Materna – między innymi ci artyści są “ambasadorami” kampanii “Kto zaprotestuje, kiedy ciebie zaatakują…”. “Wydarzenia w Białymstoku, wypowiedzi hierarchów kościelnych i polityków, nienawiść zwykłych ludzi pokazała, że tylko solidarność pomoże nam przezwyciężyć przemoc i nienawiść, która stała się codziennością” – przekonują organizatorzy akcji. “Chcemy żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej odmienność, broniącej godności człowieka” – apelują organizatorzy kampanii “Kto zaprotestuje, kiedy ciebie zaatakują…”, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

