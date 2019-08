Siatkarze bliżej turnieju olimpijskiego w Tokio W Gdańsku rozpoczęła się najważniejsza dla nas siatkarska impreza roku, podczas której mają zostać zebrane owoce trzymiesięcznych przygotowań polskich siatkarzy. Muszą ją wygrać, żeby zagwarantować sobie start w igrzyskach w Tokio, bo wolne miejsce jest tylko jedno. Podobne turnieje wystartowały także w kilku innych miejscach na świecie – w Warnie, Rotterdamie, Bari, Petersburgu oraz chińskim Ningbo. Awans do Tokio zapewnią sobie tylko ich zwycięzcy. Polacy zaczęli zmagania o olimpijski bilet od meczu z teoretycznie najsłabszym rywalem. To miała być rozgrzewka przed sobotą i wojną z Francuzami, bezsprzecznie najmocniejszym przeciwnikiem w gdańskim turnieju. Każdy innych wynik niż pewne zwycięstwo mistrzów świata w pękającej w szwach Ergo Arenie uznane byłoby za sensację. Bo Tunezyjczycy to siatkarski średniak. Niedawno obronili tytuł najlepszej drużyny Afryki, ale na ostatnich mistrzostwach świata przegrali wszystkie mecze, a w rankingu są na 22. miejscu (Polacy na czwartym). Gospodarze jednak rozkręcali się powoli. Szwankowała zagrywka. Irytował w tym elemencie zwłaszcza Wilfredo Leon, od niedawna polska nowa broń, naturalizowany Kubańczyk. To jeden z najlepszych siatkarzy globu, który przecież zwykle serwuje tak, że strach jest posłaną przez niego piłkę odebrać. Mylił się również kapitan Michał Kubiak, który również psuł zagrywkę, a i potrafił nadziać się na tunezyjski blok. Tymczasem Tunezyjczycy radzili sobie całkiem dzielnie. Grali bez tremy, rozgrywali swobodnie i długo deptali faworytom po piętach. W końcu sygnał do ataku dał Kubiak, swoje dorzucił Dawid Konarski, odżył Leon i Polacy na drugą przerwę techniczną schodzili z najwyższym prowadzeniem w tej partii – 16:12. Dopiero wtedy zaczęli kontrolować poczynania na parkiecie. Rywale jakby stracili animusz. Od tego momentu zdobyli tylko trzy punkty. Podobnie wyglądała druga partia. Początkowe tarapaty i w porę złapany odpowiedni rytm. Na tyle, że Heynen dał odpocząć najlepszym i posłał na parkiet zmienników. Ciężar gry na swoje barki wzięli Mateusz Bieniek i Aleksander Śliwka. Obydwaj grali jak z nut, dzięki nim Polacy odskoczyli na 14:10 i już nie dali się dogonić. Sił i chęci Tunezyjczykom w ostatnim secie wystarczyło do pierwszej przerwy technicznej. Śliwka atakował i zbierał punkty w najlepsze (w sumie 10, najwięcej ze wszystkich, a przecież w pierwszym secie nie grał), czego się nie dotykał, to zamieniał w złoto. A to perfekcyjnie przyjmował, a to kończył akcję, a to potrafił popisowo kiwnąć. Niemal w pojedynkę pozwolił mistrzom świata odjechać na 11:7. Zwycięstwo na otwarcie turnieju w Gdańsku było niezagrożone i to mimo że trener Heynen dalej rotował składem. Z Tunezją dał pograć całej czternastce. Zadanie wykonane, ale prawdziwy egzamin będzie w sobotę, bo turniej dla Polaków tak naprawdę zacznie się od meczu z Francją. POLSKA – TUNEZJA 3:0 (25:15, 25:19, 25:19) Polska: Konarski (7) Leon (6), Kubiak (5), Nowakowski (5), Kłos (6), Drzyzga, Zatorski (libero) oraz Bieniek (8), Śliwka (10), Muzaj (4), Łomacz (2), Kwolek, Szalpuk (2) i Wojtaszek (libero) Tunezja: Miladi (8), Nagga (5), Ayech (4), Moalla (3), Mbareki (4), Ben Slimene (1), Hmisi oraz Bongui (9) i Jouini, Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

