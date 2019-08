Skandaliczne słowa z ambony – “LGBT to jak czerwona zaraza” Krakowski metropolita abp Marek Jędraszewski po raz kolejny zaszokował. Podczas homilii w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego nawiązał do współczesnej sytuacji w Polsce. Po jego wystąpieniu w Bazylice Mariackiej rozległy się gromkie brawa. Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły – mówił podczas kazania Jędraszewski. Po czym dodał: Nie czerwona, a tęczowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

