Sklepy z piwem będą otwarte Po raz pierwszy w Labour Day postanowiono otworzyć niektóre sklepy z piwem. 63 sklepów w Ontario będzie otwartych 2 września od 11:00 do 17:00. Wszystkie 452 lokalizacje będą otwarte 1 września do godz. 18:00. Według CTV, The Beer Store podjął taką decyzję na wniosek opinii publicznej. Rząd prowincji Doug Ford pozostaje w ostrym konflikcie z firmą The Beer Store w kwestii planu sprzedaży piwa i wina w lokalnych sklepach. Dziennik Toronto Sun poinformował w zeszłym tygodniu, że minister finansów Rod Philips, który przejął tę sprawę czerwcu, postanowił zastosować mniej agresywne podejście do rozwiązania problemu. „Nie mogę się doczekać spotkania z dyrektorami generalnymi trzech głównych browarów” – wyjaśnił Phillips o spotkaniach zaplanowanych w tym miesiącu z głównymi browarami, które prowadzą Beer Store. Firma ma obowiązującą do 2024 r. umowę z rządem, która daje jej wyłączność do sprzedaży opakowań 12 i 24 piw. Oto lista sklepów, które będą otwarte w ten weekend: 2153 St. Clair Avenue, Toronto 2625A Weston Road, Toronto 500 Dupont Street, Toronto 3524 Dundas Street West, Toronto 70 Weber Street North, Waterloo 624 King Street North, Waterloo 3950 Brock Street North, Whitby 2380 Walker Road, Windsor 8150 Tecumseh Boulevard East, Windsor 911 Dundas Street East, Woodstock 529 Oakwood Avenue, York 161 Young Street, Alliston 95 Commercial Plaza, Ajax 198 Queen Street East, Brampton 80 Peel Center Drive, Brampton 30 Anne Street South, Barrie 640 Yonge Street, Barrie 195 King Street East, Bowmanville 113 Station Street, Belleville 280 Murray Street, Brantford 396 Elizabeth Street, Burlington 200 Franklin Boulevard, Cambridge 150 Holiday Inn Drive, Cambridge 132 Richmond Street, Chatham 476 Division Street, Cobourg 415 First Street, Collingwood 838 Sydney Street, Cornwall 18307 Yonge Street Unit 1, East Gwillimbury 1530 Albion Road, Etobicoke 236 Guelph Street, Georgetown 111 Silvercreek Parkway North, Guelph 710 Woolwich Street, Guelph 282 Parkdale North, Hamilton 1111 Barton Street East, Hamilton 959 Fennell Avenue East, Hamilton 443 The Queensway South, Keswick 290 Concession Street, Kingston 1090 Midland Avenue, Kingston 250 Bleams Road, Kitchener 370 Kent Street West, Lindsay 414 Wharncliffe Road South, Londyn 9350 Highway # 93, Midland 3154 Hurontario Street, Mississauga 81 Billy Bishop Way, North York 275 Atherly Road, Orillia 305 Taunton Road East, Oshawa 650 King Street East, Oshawa 1860 Bank Street, Ottawa 1107 Confederation Street, Sarnia 3130 Danforth Avenue, Scarborough 2727 Eglinton Avenue East, Scarborough 3561 Lawrence Avenue East, Scarborough 2360 Kennedy Road, Scarborough 871 Milner Ave, Scarborough 1889 Paris Street, Sudbury 806 Red River Road, Thunder Bay 230 Algonquin Boulevard West, Timmins 49 Byron Street, Trenton 1984 Baseline Road, Ottawa 1155 First Avenue East, Owen Sound 1154 Chemong Road, Peterborough 1900 Lansdowne Street West, Peterborough Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

