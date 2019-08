Śląsk i Pogoń na czele piłkarskiej ekstraklasy Piłkarze ekstraklasy rozegrali czwartą kolejkę spotkań tego sezonu. Piłkarze Pogoni Szczecin pokonali przed własną publicznością Wisłę Kraków 1:0 i pozostają niepokonani po czterech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy. Liderem tabeli jest Śląsk Wrocław, który w piątek w Poznaniu wygrał z Lechem 3:1. Już na otwarcie tej serii gier kibice piłkarscy otrzymali sporą dawkę dobrej piłki. W spotkaniu na szczycie, Lecha Poznań ze Śląskiem, piłkarze nie zawiedli. A na pewno nie zawiodli kibiców klubu z Wrocławia. Goście pokonali przy Bułgarskiej Lecha 3:1 po bramce Picha oraz dwóch golach Brozia. W międzyczasie dla gospodarzy trafił Jevtić. W trzech sobotnich meczach nie zawodzili natomiast gospodarze. Najpierw Pogoń, po bramce Triantafyllopoulosa, rozprawiła się z Wisłą Kraków. Niecodziennym wydarzeniem było pojawienie się na boisku w 70. minucie Jakuba Błaszczykowskiego. Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w ostatnich latach, który pauzował od kwietnia, został przywitany gromkimi brawami przez szczecińską publiczność. W drugim sobotnim meczu Zagłębie Lubin pokonało Arkę, a dla Miedziowych strzelali Zivec oraz Szysz. Na koniec dnia swój mecz wygrał zaskakująco dobry w tym sezonie Górnik, który po samobójczej bramce Sapały wygrał z Rakowem Częstochowa. W niedzielę bardzo ciekawie zapowiadały się oba mecze. Rewelacja początku sezonu, ŁKS, przegrał na własnym boisku z Piastem Gliwice. Również tutaj jedyną bramką była ta samobójcza – pechowo strzelona przez Bogusza. Dla Mistrza Polski było to pierwsze zwycięstwo w sezonie. W drugim z meczów Cracovia, czyli przyszły rywal WKS-u, wygrała z Koroną Kielce po golu Hancy. W poniedziałkowym spotkaniu zmierzyły się drużyny Lechii Gdańsk i Jagiellonii. Gospodarze szybko wyszli na prowadzenie po bramce Sobiecha, ale rywale w drugiej połowie odpowiedzieli za sprawą Mudrinskiego. Oba zespoły podzieliły się punktami. W całej kolejce padło 10 bramek. Cztery razy wygrywali gospodarze, a dwa razy goście. Padł jeden remis. Wyniki 4. kolejki piłkarskiej ekstraklasy: Lech Poznań – Śląsk Wrocław 1:3 (1:3) Pogoń Szczecin – Wisła Kraków 1:0 (0:0) Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 2:0 (1:0) Górnik Zabrze – Raków Częstochowa 1:0 (0:0) ŁKS Łódź – Piast Gliwice 0:1 (0:0) Cracovia – Korona Kielce 1:0 (1:0) Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok 1:1 (1:0) Mecz Wisły Płock z Legią Warszawa został przełożony na 16 września. Właśnie wtedy obie drużyny rozegrają ostatni mecz czwartej kolejki. tabela piłkarskiej ekstraklasy po 4 kolejkach spotkań: 1 Śląsk Wrocław 4 10 3 1 0 6-2 2 Pogoń Szczecin 4 10 3 1 0 5-1 3 Lech Poznań 4 7 2 1 1 8-5 4 Cracovia 4 7 2 1 1 6-4 5 Górnik Zabrze 4 7 2 1 1 3-2 6 Lechia Gdańsk 4 6 1 3 0 3-2 7 Jagiellonia Białystok 4 5 1 2 1 6-4 8 Zagłębie Lubin 4 5 1 2 1 5-4 9 Piast Gliwice 4 5 1 2 1 3-3 10 Legia Warszawa 3 4 1 1 1 3-3 11 ŁKS Łódź 4 4 1 1 2 3-4 12 Korona Kielce 4 4 1 1 2 3-4 13 Wisła Kraków 4 4 1 1 2 1-2 14 Raków Częstochowa 4 3 1 0 3 2-5 15 Wisła Płock 3 1 0 1 2 2-7 16 Arka Gdynia 4 1 0 1 3 1-8

Na podstawie doniesień agencyjnych opracował Zbigniew Bełz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.