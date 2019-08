Śląsk Wrocław samodzielnym liderem po 6. kolejkach ekstraklasy piłkarskiej W poniedziałek zakończyła się szósta kolejka sezonu 2019/2020 w polskiej ekstraklasie. Mnóstwo emocji, bramek i… bez zmiany na pozycji lidera, choć okazja była! Kolejkę rozpoczęło spotkanie w piątek w Białymstoku. Jagiellonia podejmowała Wisłę Kraków i dzięki koncertowemu popisowi Jesusa Imaza, białostoczanom udało się to spotkanie wygrać. Dla Wisły strzelał weteran Brożek oraz 16-letni Aleksander Buksa, ale nie wystarczyło to nawet do remisu. Sobotę otwierał mecz Cracovii z Arką Gdynia. Podopieczni Michała Probierza nie zawiedli i pokonali dużo gorzej spisującego się rywala. Bramki strzelali Lopes, Hanca oraz van Amersfoort. W samej końcówce spotkania honorowego gola dla Arki zdobył Skhirtladze. Na koniec dnia natomiast Raków podejmował poznańskiego Lecha. Goście wygrali po emocjonującej końcówce i dwóch bramkach duńskiego supersnajpera – Gytkjaera. Dla zawodników z Częstochowy dwukrotnie z jedenastu metrów trafił Petr Schwarz. W spotkaniu dwóch starych znajomych – Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław obie drużyny podzieliły się punktami. Goście prowadzili po trafieniu Płachety, ale w drugiej połowie wynik wyrównał Peszko i wyszło na remis. W niedzielę trzy spotkania. Dobry początek dnia zafundowali sobie piłkarze Górnika, którzy w Zabrzu rozbili Koronę 3:0. Bramki zdobywali Zapolnik, Jimenez oraz Angulo. Później rozpędzony mistrz Polski, Piast Gliwice, nie zostawił złudzeń drużynie Zagłębia, którą pokonał takim samym wynikiem. Trzy punkty zdobyła także Legia, która po emocjonującym meczu pokonała ŁKS. W tym meczu padło aż pięć bramek.



Największą niespodziankę kolejki zobaczyliśmy jednak na sam koniec. W poniedziałkowy wieczór Pogoń Szczecin, idąca do tej pory łeb w łeb ze Śląskiem i mająca szansę zostać samodzielnym liderem tabeli, oddała punkty Wiśle Płock. Goście wygrali to spotkanie po bramkach Ricardinho i Furmana, czym pozwolili Śląskowi odskoczyć od Portowców na jeden punkt. W ośmiu spotkaniach szóstej kolejki padło aż 30 bramek. Trzy razy wygrywali gospodarze, cztery razy goście, padł jeden remis. Wyniki 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy:

Jagiellonia Białystok – Wisła Kraków 3:2 (2:1)

Cracovia – Arka Gdynia 3:1 (2:0)

Lechia Gdańsk – Śląsk Wrocław 1:1 (0:1)

Raków Częstochowa – Lech Poznań 2:3 (0:2)

Górnik Zabrze – Korona Kielce 3:0 (2:0)

Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 0:3 (0:1)

ŁKS Łódź – Legia Warszawa 2:3 (1:0)

Pogoń Szczecin – Wisła Płock 1:2 (1:1)

Tabela PKO Ekstraklasy 2019/2020 po 6. kolejce 1 Śląsk 6 14 9-4 2 Pogoń 6 13 7-3 3 Jagiellonia 6 11 12-7 4 Lech 6 11 11-7 5 Piast 6 11 7-3 6 Cracovia 6 10 10-7 7 Górnik 6 10 7-5 8 Legia 5 10 7-5 9 Wisła Kraków 6 7 7-5 10 Lechia 6 7 5-5 11 Raków Częstochowa 6 6 6-9 12 Zagłębie Lubin 6 5 5-8 13 Wisła Płock 5 4 4-9 14 Korona 6 4 3-8 15 ŁKS 6 4 5-11 16 Arka 6 2 2-11

