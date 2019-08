Słynny artysta zagryziony przez niedźwiedzia grizzly w Kanadzie Kochał przyrodę, która inspirowała go do komponowania muzyki, niezwykłej i jedynej w swoim rodzaju. Znakomity muzyk 44-letni Julien Gauthier zginąl zagryziony przez niedźwiedzai grizzly w czasie jednej ze swoich wyprawy w naturę. Tym razem był na północy kraju, w którym się urodził i wychował – Kanady. Do tragedii doszło w Mackenzie na Terytoriach Pólnocno-Zachodnich. Gauthier w wieku 19 lat przeprowadził się do Francji, kraju rodzinnego jego rodziców. Współpracował z francuską Brittany Symphony Orchestra. W Mackenzie przebywał z włoską biolożką Camille Toscani. Jak zawsze nagrywał głosy przyrody o kolejnych swoich kompozycji. Niedźwiedź napadł na śpiącego w namiocie mężczyznę i wyciągnąl go na zewnątrz. Ciało rozszarpanego przez zwierzę Gauthiera znaleziono następnego dnia. Toscani była świadkiem ataku i powiadomiła policję. Rzecznik lokalnej policji podkreśla, że ataki niedźwiedzi w tych okolicach zdarzają się niezwykle rzadko. Grizzly atakują przeważnie kiedy są prowokowane. Oto jego ostatni wpis na Facebooku: Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

