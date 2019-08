Sponsorowanie małżonka – różne opcje i warunki

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Kolejne najczęściej powtarzające się pytania od Państwa:

Sponsorowanie przez męża/żonę jeżeli oboje mieszkają w Kanadzie.

Jeszcze bardziej szczegółowo: pytania dotyczą podróży poza Kanadę i powrotu do Kanady w trakcie sponsorowania. Otóż jeżeli podanie sponsorskie rozpatrywane jest z wewnątrz Kanady i oboje małżonkowie (lub para „common-law”) chce wyjechać (np. do Polski lub na wakacje na Karaiby), to oczywiście może (Kanada jest wolnym krajem, a my jesteśmy wolnymi ludźmi) – każdy może wyjechać. Natomiast powrót do Kanady jest już bardziej problematyczny, ponieważ tak jak obywatel i stały mieszkaniec Kanady ma prawo wjazdu, to obcokrajowiec – czyli osoba sponsorowana – takiego prawa nie ma i musi dopiero uzyskać zgodę na granicy, aby do Kanady zostać wpuszczonym.

I tu uwaga: wiele osób zostaje rzeczywiście wpuszczanych po mniej więcej minutowym „interview”. Jednakże nie każdy ma tak krótką i bezproblemową rozmowę na granicy. Wiele osób zostaje skierowanych na bardziej szczegółowe „badanie” ich sytuacji, po czym część jest wpuszczana – na warunkach, które są dokładnie określone, a część musi wyjechać. Jeżeli musi wyjechać, to ich podanie o sponsorstwo zostaje zamknięte (jak wiadomo, jednym z warunków podania sponsorskiego z wewnątrz Kanady jest zamieszkiwanie w Kanadzie ze swoim małżonkiem/partnerem). Czyli – wyjazdy z Kanady w trakcie sponsorstwa są niewskazane ze względu na ryzyko związane z powrotem do Kanady. Oczywiście każda sprawa jest inna, ma inne okoliczności, w związku z tym ryzyko może być mniejsze lub większe. Dużo też zależy od szczęścia – na kogo się trafi na granicy. Zawsze jednak warto się zastanowić: jeżeli osoba sponsorowana musi wyjechać poza Kanadę, może lepiej jest wybrać sponsorowanie spoza Kanady, a tutaj przyjeżdżać i przebywać jako turysta. Pamiętajmy jednak, że sponsorowanie spoza Kanady nie daje przywileju posiadania prawa do pracy oraz ubezpieczenia medycznego.

2. Sponsorowanie przez męża/żonę jeżeli oboje mieszkają poza Kanadą

Zdarza się również, że oboje – i sponsor, i osoba sponsorowana, mieszkają poza Kanadą. W takiej sytuacji tylko sponsor, który jest obywatelem Kanady, może sponsorować małżonka do Kanady. Stały mieszkaniec Kanady musi wrócić do Kanady i tu zamieszkać na stałe zanim złoży podanie sponsorskie.

Zajmijmy się więc sponsorem – obywatelem Kanady. Wprawdzie może on sponsorować swoją „drugą połowę” do Kanady, ale takiego rodzaju sponsorstwo obwarowane jest warunkiem, że sponsor oraz osoba sponsorowana (oraz ich dzieci, jeśli je mają) będą mieszkać w Kanadzie jak sponsorwana rodzina otrzyma pobyt stały. Co to znaczy?

To ostatnie zdanie jest bardzo istotne. Sponsor będzie musiał udowodnić, że naprawdę będzie mieszkać na stałe w Kanadzie. Parę przykładów: jeżeli sponsor pracuje poza Kanadą lub prowadzi biznes poza Kanadą, to składając podanie sponsorskie będzie musiał udowodnić, co będzie z jego pracą lub firmą (Czy dał wypowiedzenie? Czy kontrakt mu się kończy? Czy zamknął działalność?). Również trzeba będzie pokazać, co sponsor zamierza robić w Kanadzie (Gdzie będzie pracował? Czy już szuka pracy? Czy zaczął starania o otwarcie własnej firmy w Kanadzie?). Gdzie rodzina będzie mieszkać w Kanadzie (Czy sprzedała lub sprzedaje, lub daje wypowiedzenie mieszkania/domu poza Kanadą? Czy kupiła/kupuje/szuka domu/mieszkania w Kanadzie?). To są typowe przykłady co trzeba przygotować do udowodnienia, że rodzina zamieszka na stałe w Kanadzie po uzyskaniu pobytu stałego przez sponsorowaną rodzinę.

Warunek ten (udowodnienie intencji zamieszkania w Kanadzie) traktowany jest bardzo rygorystycznie. Warto jest to mieć na uwadze.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.