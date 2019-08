Sponsorowanie rodziny Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella” Kolejne najczęściej powtarzające się pytania od Państwa: 1. Sponsorowanie rodziny: na jaki czas sponsor podpisuje zobowiązenie? – na 3 lata, jeżeli sponsorowana jast żona/mąż, partner/partnerka; – na 3 lata, jeżeli sponsorowane jest zależne dziecko powyżej 22. roku życia; – na 10 lat, jeżeli sponsorowane jest zależne dziecko poniżej 22. roku życia, albo do momentu, gdy dziecko to skończy 22 lata, cokolwiek nastąpi szybciej; – na 20 lat jeżeli sponsorowani są rodzice czy rodzice rodziców. Okres odpowiedzialności rozpoczyna się z dniem otrzymania pobytu stałego przez osobę sponsorowaną. 2. Sponsorowanie przez męża/żonę lub partnera/partnerkę: kiedy nie można sponsorować? – jeżeli sponsor sam był sponsorowany do Kanady jako mąż/żona lub partner, to nie może sponsorować swojego kolejnego męża/żony lub partnera przez 5 lat od czasu otrzymania swojego pobytu stałego w Kanadzie; – jeżeli sponsor sponsorował męża/żonę lub partnera, to nie może sponsorwać swojego kolejnego męża/żony lub partnera przez okres 3 lat od dnia otrzymania pobytu stałęgo przez poprzednio sponsorowaego przez siebie męża/żonę lub partnera. – jeżeli sponsor poprzednio sponsorował do Kanady członka rodziny i osoba sponsorowana pobierała zapomogę społeczną w trakcie okresu sponsorowania (patrz punkt 1, wyżej). W takich przypadkach sponsor może ponownie sponsorować jeżeli albo spłacił swoje zobowiązania wobec rządu, albo jeżeli otrzymał „zielone światło”, lub dyspensę (ponieważ np. dług się przeterminował). – jeżeli sponsor nie płaci przyznanych przez sąd alimentów na dziecko lub porzedniego małżonka – jeżeli sponsor jest bankrutem i nie uzyskał jeszcze zwolnienia (tzw. discharge) – jeżeli sponsor był karany za przestępstwo natury seksualnej lub z użyciem przemocy (violent crime), lub poważne przestępstwo przeciwko członkowi rodziny – jeżeli sponsor ma być usunięty z Kanady – lub jeżeli sponsor jest w więzieniu. Sponsorować również nie można jeżeli sponsor uprzednio już złożył podanie o sponsorwanie tego samego członka rodziny i to podanie jest ciągle w toku (nie ma ostatecznej decyzji). Powyższe zasady są tylko fragmentem prawa imigracyjnego Kanady. Jeżeli ktoś z Państwa jest w sytuacji jak powyżej i nie jest pewny czy może, czy też nie może sponsorować – warto skonsultować się w konkretnym przypadku zanim podejmie się decyzję co dalej. Izabela Kowalewska Konsultant Imigracyjny Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi w konkretnej sytuacji lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów. Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Isabella Kowalewski IZABELA KOWALEWSKA JEST CZŁONKIEM IMMIGRATION CONSULTANTS OF CANADA REGULATORY COUNCIL (ICCRC) CANADIAN ASSOCIATION OF PROFESSIONAL IMMIGRATION CONSULTANTS (CAPIC). Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com Search

